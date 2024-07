Bison Futé : samedi noir ce 27 juillet, voici les dernières prévisions trafic

BISON FUTÉ 27 JUILLET. Samedi noir sur les routes de France ce samedi 27 juillet, jour de grand départ en vacances. Voici les dernières prévisions de Bison Futé.

Véritable cauchemar en vue pour les automobilistes qui prendront la route ce samedi 27 juillet, particulièrement pour ceux qui se dirigeront vers le littoral et les lieux traditionnels des vacances d'été. Déjà surchargé habituellement, le dernier week-end de juillet se couple cette année au début des Jeux Olympiques de Paris avec des déplacements complémentaires en direction de la capitale... ou pour la quitter au plus vite !

Ajoutez à cela un trafic SNCF encore certainement perturbé par l'attaque subie par le réseau TGV vendredi 26 juillet et vous obtenez un cocktail explosif de bouchons et ralentissements sur les principales autoroutes du pays ! Sans surprise, cette journée du samedi 27 juillet est donc classée "noire" sur les routes.

Dès les premières heures du matin, Bison Futé prévoit ainsi que les autoroutes reliant le nord au sud de la France, telles que l'A7, l'A10 et l'A75, connaîtront une intensité de trafic particulièrement élevée. Ces axes, pris d'assaut par les vacanciers en route vers leurs destinations estivales, seront encombrés toute la journée. Les voies principales desservant la côte atlantique, notamment l'A63 et la N165, ainsi que celles menant à la Méditerranée, comme l'A8, l'A9 et l'A61, seront également extrêmement chargées.

En Île-de-France, les premiers signes de ralentissement apparaîtront dès le matin sur les autoroutes A86 et A6B, qui convergent vers l'A10 et l'A6, avec de plus en plus de ralentissements au fil de la matinée. Pour éviter des désagréments majeurs, il est fortement recommandé de quitter ou de traverser l'Île-de-France après 12 heures.

L'A7, entre Lyon et Orange, sera à éviter de 6h à 18h, et entre Orange et Marseille de 16h à 18h.

Sur l'A8, entre Le Luc et l'Italie, les heures de pointe seront de 17h à 20h.

De même, sur l'A9, il est préférable d'éviter les trajets entre Orange et Montpellier de 9h à 13h, Montpellier et Narbonne de 10h à 15h, et Narbonne et l'Espagne de 11h à 14h.

Sur l'A10, les créneaux à éviter sont : entre Orléans et Tours de 6h à 13h, entre Tours et Poitiers de 9h à 11h, entre Poitiers et Saintes de 9h à 16h, et entre Saintes et Bordeaux de 9h à 18h.

Si vous empruntez l'autoroute A11, mieux vaut éviter de circuler entre Le Mans et Nantes entre 11h et 15h.

Pour ceux qui envisagent de voyager sur l'A63, il est conseillé de ne pas circuler entre Bordeaux et Bayonne entre 11h et 19h.

Enfin, sur l'A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, les horaires critiques sont de 9h à 17h, et sur l'A61, entre Toulouse et Narbonne, de 11h à 16h.

Pour le retour, les prévisions sont un peu plus optimistes. Classé "rouge" au niveau national, le trafic sera dense sur l'ensemble des grands axes dès le milieu de la matinée. Les autoroutes A7, A9 et A10 seront particulièrement touchées, avec des bouchons importants à prévoir. En Île-de-France, les retours se feront sentir principalement sur l'A10, entre le milieu de l'après-midi et le début de la soirée, provoquant des encombrements sporadiques. Pour les automobilistes prenant la route vers l'Italie, le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera à éviter entre 6h et 19h en raison d'une circulation particulièrement dense. Bonne route !