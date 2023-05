GP de Monaco de F1 : heure du départ, chaîne TV... Toutes les infos sur la course !

GP DE MONACO F1. Après des qualifications épiques, place à la course ce dimanche dans les rues de la Principauté, théâtre du très attendu Grand Prix de Monaco de F1. A quelle heure a lieu le départ, comment suivre cette nouvelle course de la saison 2023 ? Voici le programme, les chaînes TV et les horaires.

C'est le grand moment pour les fans de F1, celui du dimanche du Grand Prix de Monaco. Si la course a perdu un peu de son spectacle ces dernières années avec des monoplaces plus larges rendant quasi impossible tout dépassement, le GP de Monaco n'a rien perdu de son aura. Tous rêveront à 15h ce dimanche 28 mai de victoire dans les rues de la Principauté.

L'un d'entre eux partira avec un avantage certain. Max Verstappen a débloqué son compteur à Monaco samedi en décrochant la toute première pole position de sa carrière sur le mythique circuit de la Principauté. Si la pole lui résistait jusque-là, le Néerlandais peut rêver de rééditer sa performance de 2021 où il avait décroché la victoire. La course ce dimanche à Monaco pourrait même avoir des allures de tournant au championnat du monde puisque son rival et coéquipier Sergio Perez, très à l'aise sur les circuits urbains et vainqueur ici-même l'an dernier, est parti à la faute dès la Q1 et s'élancera du fond de la grille ! Sans Perez derrière lui, Verstappen surveillera Fernando Alonso 2e et très ambitieux cette année à Monaco avec une Aston Martin performante, mais aussi le local de l'étape Charles Leclerc, 3e. Esteban Ocon a réalisé une très belle performance en se classant 4e au volant de son Alpine.

A quelle heure suivre le Grand Prix de Monaco ? Les horaires du départ de la course

Pour ne rien manquer du Grand Prix de Monaco, gare à la sieste dominicale !La course a lieu au traditionnel horaire de 15h pour les Grand Prix disputés en Europe.

Sur quelle chaîne TV suivre le Grand Prix de Monaco ? Le programme TV

Le Grand Prix de Monaco 2023 sera à suivre sur Canal+, le diffuseur habituel du championnat du monde. Ce dimanche 28 mai, rendez-vous dès 14h pour l'émission "La Grille" suivi du départ du Grand Prix à 15h sur Canal+.

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au soleil avec votre smartphone ? Pas de problème, ce sixième Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complétée par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.