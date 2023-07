GP de Hongrie : à quelle heure suivre la course ? Les horaires et le programme TV

GP DE HONGRIE DE F1. Au lendemain de la pole surprise de Lewis Hamilton, le Grand Prix de Hongrie ce dimanche pourrait s'avérer plus ouvert que prévu. Voici le programme TV et toutes les infos.

[Mis à jour le 23 juillet 2023 à 14h13] Très attendu, le nouveau format des qualifications a réservé une belle surprise samedi au Hungaroring. Lewis Hamilton s'est offert la pole position, soufflant les honneurs à Max Verstappen pour 3 millièmes de scondes. Chaque pilote devait ainsi chausser des pneus durs lors de la Q1, des medium à l'occasion de la Q2 et des gommes tendres pour les dix derniers en lice en Q3. Ce nouveau format aurait déjà dû être expérimenté en avril à Imola mais des inondations exceptionnelles avaient eu raison de la tenue du Grand Prix d'Emilie-Romagne.

Le format du Grand Prix de Hongrie ce dimanche sera, lui, on ne peut plus classique. De quoi offrir une nouvelle domination sans partage de Max Verstappen, vainqueur il y a deux semaines à Silverstone de sa huitième course de l'année, la sixième consécutive ? Pas sûr, notamment si le Néerlandais ne parvient pas à prendre le meilleur au départ, les opportunités de dépassement étant très limitées sur le tortueux circuit hongrois, un véritable tourniquet tracé près de Budapest. Les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, déjà en verve à Silverstone, seront en embuscade aux 3e et 4e rangs.

Même privé de pole, Max Vestappen arrive serein ce dimanche. Un troisième titre de champion du monde consécutif tend déjà les bras au pilote Red Bull dont la marge avec ses rivaux est colossale. Dauphin de son coéquipier, Sergio Perez est déjà relégué à 100 points (99 exactement) au classement du championnat du monde ! Les autres écuries, elles, sont depuis longtemps résignées, d'autant plus que la Red Bull débarque en Hongrie avec quelques améliorations, notamment au niveau du design de ses pontons, susceptibles de lui faire gagner encore quelques dixièmes supplémentaires…

A quelle heure suivre le Grand Prix de Hongrie ?

Le départ du Grand Prix sera donné ce dimanche à 15 heures, heure française.

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix de Hongrie ?

Le Grand Prix de Hongrie sera à suivre sur Canal +, le diffuseur attitré du championnat du monde de Formule 1, à partir de 15h dimanche.

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette ? Pas de problème, ce onzième Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complétée par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.