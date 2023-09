GP d'Italie de F1 : TV, horaires, infos... Le guide pour suivre le week-end à Monza

GP d'Italie. La quatorzième manche du championnat du monde de Formule 1 sera ce week-end la dernière de l'année disputée sur le sol européen. Sur le mythique circuit de Monza, Max Verstappen a l'occasion de devenir le seul pilote de l'histoire à remporter dix courses consécutives.

[Mis à jour le 1er septembre 2023 à 11h38] Cette fois, c'est la bonne. Privés du Grand Prix d'Emilie-Romagne, annulé fin mai en raison des inondations qui frappaient la région, les tifosi italiens vont pouvoir vibrer au son des moteurs ce week-end à Monza. Le circuit iconique, au calendrier du championnat du monde de Formule 1 depuis ses débuts en 1950, accueille du 1er au 3 septembre la dernière course de la saison disputée en Europe. Le paddock prendra en effet la direction de Singapour dans deux semaines pour ensuite ne plus quitter l'Asie et l'Amérique jusqu'au tomber de rideau le 26 novembre à Abu Dhabi. Avant cela, les vingt pilotes vont donc en découdre en Lombardie, là où Pierre Gasly s'était imposé en 2020 pour devenir le premier Français à remporter un Grand Prix depuis Olivier Panis en...1996.

Difficile d'imaginer le pilote Alpine récidiver dimanche, même si le Rouennais reste sur un magnifique podium (3ème) obtenu la semaine dernière aux Pays-Bas. Mais il aurait besoin d'innombrables circonstances de course pour s'imposer, à commencer par une contre-performance de l'intouchable Max Verstappen. A Zandvoort dimanche dernier, le Néerlandais a une nouvelle fois écœuré la concurrence pour le plus grand bonheur de ses fans venus en nombre l'encourager. Poleman et vainqueur de son neuvième Grand Prix consécutif, le pilote Red Bull a égalé la marque de Sebastian Vettel. Un nouveau succès ce week-end à Monza et il deviendrait le seul détenteur du record du nombre de victoires d'affilée.

Les pilotes Ferrari attendus au tournant par les tifosi

Qui pourrait l'en empêcher dans le temple de la vitesse où sa monoplace devrait se régaler des interminables lignes droites du tracé de près de 5.8 kilomètres ? A la régulière sans doute personne. Quatrième aux Pays-Bas en raison d'une pénalité qui lui a coûté de monter sur le podium, Sergio Perez souffre trop souvent de la comparaison avec son coéquipier et lutte surtout pour convaincre les dirigeants de l'écurie autrichienne de le prolonger à l'issue de la saison. A domicile, les Ferrari auront évidemment à cœur de réaliser de belles choses. Mais la réalité est que Carlos Sainz, cinquième le week-end dernier, et Charles Leclerc, contraint à l'abandon, sont très en deçà des attentes en 2023. Un podium, également convoité par les Mercedes, les Aston Martin et les McLaren, serait déjà une bonne performance pour les Rouges à domicile.

Au classement du championnat du monde, la messe est déjà dite, aussi bien pour les pilotes que pour les constructeurs. Max Verstappen, lauréat de 11 des 13 premiers Grand Prix, compte pas moins de 138 points d'avance sur Sergio Perez. Au niveau des écuries, Red Bull, qui a triomphé partout cette année, possède déjà 540 points quand son premier poursuivant, Mercedes, en compte 255. Un fossé qui n'a sans doute pas fini de s'agrandir.

A quelle heure suivre le Grand Prix d'Italie ?

Ce quatorzième Grand Prix de la saison est donc le dernier disputé en Europe. Les horaires seront donc assez classiques, avec les premiers tours de roue donnés vendredi à partir de 13h30. Les qualifications, samedi, débuteront à 16 heures, tandis que le départ de la course aura lieu à 15 heures, comme le veut la tradition sur le Vieux continent.

Essais libres 1 à 13h30 le vendredi 1 er septembre (durée : 1h)

septembre (durée : 1h) Essais Libres 2 à 17h le vendredi 1 er septembre (durée : 1h)

septembre (durée : 1h) Essais Libres 3 à 12h30 le samedi 2 septembre (durée : 1h)

Qualifications à 16h le samedi 2 septembre (durée : 1h)

Grand Prix à 15h le dimanche 3 septembre (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix d'Italie ?

Le Grand Prix d'Italie sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les trois séances d'essais libres ainsi que les qualifications seront retransmises sur Canal+ Sport. Seule la course, dimanche à partir de 15h, aura les honneurs de la chaîne premium.

Vendredi 1 er septembre : Libres 1 à 13h10 + Libres 2 à 16h40 à suivre sur Canal+ Sport

septembre : Libres 1 à 13h10 + Libres 2 à 16h40 à suivre sur Canal+ Sport Samedi 2 septembre : Libres 3 à 12h10 + Qualifications à 15h40 à suivre sur Canal+ Sport

Dimanche 3 septembre : émission "La Grille" à 13h55 puis départ du Grand Prix à 15h sur Canal+

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette ? Pas de problème, ce quatorzième Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complétée par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.