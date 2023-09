A quelle heure a lieu le Grand Prix de Singapour ? Les chaînes et horaires

Après une séance de qualifications épique qui a vu les Red Bull sombrer, le Grand Prix de Singapour s'annonce particulièrement ouvert ce dimanche. Voici le programme TV pour ne rien manquer !

[Mis à jour le 17 septembre 2023 à 13h21] Fin de règne en vue ce dimanche pour Red Bull ? A moins d'un très improbable retournement complet de situation sur un tracé urbain où il est difficile de trouver l'ouverture, la toute puissante écurie autrichienne devrait voir son incroyable série de victoires s'arrêter ce dimanche 17 septembre. Après 14 victoires d'affilée dont 10 consécutives de Max Verstappen, Red Bull a vécu un début de week-end catastrophique à Singapour et n'a placé aucune de ses deux F1 en Q3 samedi lors de la séance de qualifications. Max Verstappen ne s'élancera que du 11e rang, désabusé après avoir vu son écurie être complètement perdu dans les réglages de sa monoplace. La performance était encore pire pour Sergio Perez, seulement 15e sur la grille ce dimanche.

La course s'annonce donc très ouverte avec des Ferrari et Mercedes désireuses de profiter de l'aubaine pour ouvrir leur compteur cette année mais qui devront également surveiller la McLaren de Lando Norris 4e et l'Aston Martin de Fernando Alonso 7e derrière la surprenante Haas de Kevin Magnussen 6e. Carlos Sainz a réalisé la pole position devant George Russell intercalée entre les deux F1 de la Scuderia puisque Charles Leclerc est 3e. A noter que Lance Stroll est forfait pour la course après son impressionnant crash en qualifications samedi.

Rappelons que le circuit de Marina Bay, implanté dans le cœur historique de Singapour, est un tracé urbain et que la course, au calendrier depuis 2008, se déroule en nocturne. Un tracé qui a d'ailleurs subi une modification puisque, en raison de travaux, les virages 16, 17, 18 et 19 dans le secteur 3 ont été remplacés par une ligne droite et ce jusqu'en 2026. Ce qui n'enlèvera pas pour autant l'aspect spectaculaire de l'un des Grands Prix les plus attendus de l'année.

A quelle heure suivre le Grand Prix de Singapour ?

Le départ du Grand Prix est prévu à 14 heures heure française ce dimanche 17 septembre 2023.

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix ?

Le Grand Prix de Singapour sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Après les trois séances d'essais libres retransmises sur Canal+ Sport, la course, comme les qualifications samedi, aura les honneurs de la chaîne premium Canal + avec l'émission La Grille dès 12h55 suivie du départ à 14 heures.

Comment regarder le Grand Prix de Singapour de F1 en streaming ?

Vous préférez suivre le Grand Prix sur votre ordinateur, tablette ou au chaud au fond de votre lit avec votre smartphone et votre couette ? Pas de problème, ce quinzième Grand Prix de la saison sera bien sûr également visionnable en streaming. Deux possibilités s'ouvrent à vous : l'accès à la plateforme de streaming de Canal+ MyCanal ou via le site officiel de la F1, F1.com. Les deux proposeront l'intégralité des séances d'essais, qualifications et course en direct mais aussi en replay. Sur MyCanal, l'activation du mode expert permet également de combiner écrans, multi-caméras (dont des caméras embarquées) et data, par exemple les chronos des pilotes en temps réel. Sur F1.com, la diffusion en direct des essais et de la course est complétée par des replays, des documentaires ou encore des rappels historiques via le service F1TV Pro, proposé à 64,99 euros par an ou 7,99 euros par mois.