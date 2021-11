GP du Mexique F1 : horaires, chaîne TV, streaming... Où suivre le Grand Prix ?

GP DU MEXIQUE F1. Place au Grand Prix du Mexique de F1 ce week-end. Sur le circuit des frères Rodriguez près de Mexico, la bataille promet de faire rage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Voici le programme complet avec les horaires des essais, qualifications et du GP dimanche 7 novembre 2021 !

Nouveau rendez-vous à cocher ce week-end pour les fans de F1 ! Le Grand Prix du Mexique se déroule ce dimanche 7 novembre et devrait marquer une nouvelle étape dans la lutte pour le titre mondial que se disputent Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde, qui garde de bons souvenirs du circuit mexicain où il a assuré sa 5e couronne en 2018, est quasiment dos au mur. Battu à Austin dimanche dernier, il possède 12 points de retard sur Verstappen, qui compte 8 succès cette saison contre 5 pour Hamilton. A quatre courses de la fin de la saison, la tension monte et le rendez-vous mexicain promet d'être épique.

Sur une piste qui cumule de longues lignes droites (dont celle du départ où l'auteur de la pole position pourrait bien avoir du mal à garder la tête au premier virage) et une portion lente dans le stade de baseball, la vitesse de pointe de Mercedes pourrait faire merveille mais Red Bull a montré aux Etats-Unis qu'elle savait réagir, le circuit mexicain l'avantage plutôt et Verstappen l'a d'ailleurs déjà emporté à deux reprises sur ce circuit. Les enjeux sont posés, place au programme détaillé de ce Grand Prix du Mexique.

Le Grand Prix du Mexique débutera officiellement ce vendredi 5 novembre avec les premiers essais libres :

Essais libres 1 : vendredi 5 novembre de 18h30 à 19h30, heure française

Essais libres 2 : vendredi 5 novembre de 22h à 23h, heure française

Essais libres 3 : samedi 6 novembre de 18h à 19h, heure française

Pour les qualifications, rendez-vous samedi soir pour suivre la Q1, Q2 et Q3 sur le circuit des frères Rodriguez à partir de 21h, heure française !

Dimanche 7 novembre, rendez-vous pour la course. Le départ de ce GP du Mexique 2021 aura lieu à 20h, heure française, pour une arrivée prévue peu avant 22 heures.

Pas de diffusion en clair cette fois, seuls les abonnés Canal + pourront suivre ce Grand Prix du Mexique 2021. Voici le détail du programme TV de ce GP :

Essais libres 1 et 2 vendredi 5 novembre : à suivre sur Canal + Décalé à 18h et 21h40

Essais libres 3 samedi 6 novembre : à suivre sur Canal + Décalé à partir de 17h40.

Qualifications samedi 6 novembre : à suivre sur Canal + à partir de 20h45.

Course Grand Prix du Mexique dimanche 7 novembre : à suivre sur Canal + Décalé à partir de 20h.

Il est également possible de regarder le Grand Prix du Mexique en streaming, directement sur votre smartphone, tablette ou ordinateur ou via votre TV connectée. Plusieurs solutions existent, la première étant d'être abonné au service de streaming MyCanal.fr. Comme la chaîne télévisée, ce service est uniquement disponible sur abonnement.

Si vous souhaitez bénéficier du service officiel du site de la F1, il est également possible de souscrire à F1 TV Direct. Celui-ci offre la possibilité de visionner de nombreuses vidéos en streaming à la demande. L'abonnement à F1 TV Direct comprend la retransmission en direct des essais libres, des qualifications, et bien sûr de chaque course de la saison de Formule 1 en direct. Les passionnés les plus chevronnés pourront quant à eux profiter du live timing et des statistiques détaillées de leur pilote préféré, ainsi que de chaque monoplace et des écuries. Il est même possible de suivre un pilote en particulier avec la caméra embarquée de sa monoplace ! Immersion maximum. Voici tous les contenus auxquels il permet d'accéder :