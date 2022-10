"Pénurie d'essence : ça s'aggrave ! La carte des stations-essence"

PENURIE ESSENCE. Selon le gouvernement, une station-essence sur trois connait des difficultés d'approvisionnement ce lundi. Jusqu'à quand la pénurie de carburant va-t-elle durer ? Les négociations débutent ce lundi entre Esso et ses salariés et doivent être avancées chez Total. D'ici là, voici la carte pour trouver essence et gazole.

[Mis à jour le 8 octobre 2022 à 10h31] 30% des stations-essence souffrent de pénurie sur un ou plusieurs types de carburant, elles sont encore plus nombreuses en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. La pénurie de carburant est partie pour durer encore quelques jours le temps que les stocks stratégiques débloqués comme promis par la Première ministre Elisabeth Borne arrivent jusque dans les stations. Ce lundi 10 octobre commencent les négociations entre la direction d'Esso-ExxonMobil, dont deux raffineries sont à l'arrêt depuis fin septembre, et les "quatre organisations syndicales représentatives du personnel" pour tenter de trouver un accord et mettre fin aux blocages. Chez Total Energie, des négociations similaires doivent aussi débuter dans les prochains jours.

Ce lundi 10 octobre, la Première ministre a garanti que la "situation allait s'améliorer tout au long de la semaine" tandis que la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a dénoncé sur BFMTV le comportement irresponsable de certains immobilistes : "Ce que nous constatons, c'est une augmentation de la consommation de carburant ces derniers jours. J'en appelle aussi à la responsabilité de chacun." Pour éviter ces stocks préventifs dits "de panique" qui aggravent la pénurie, certaines préfectures ont décidé de mettre en place des restrictions et donnent la priorité à certains professionnels notamment les infirmiers libéraux ou les pompiers. La préfecture de l'Oise, par exemple, a décidé d'interdire la vente d'essence dans les bidons ou jerricans. Elle précise : "Les exploitants de stations essence mettront en place un accès prioritaire au bénéfice des personnels médicaux, paramédicaux et médico-sociaux munis d'une carte professionnelle ou d'une attestation de leur employeur." En Seine-Saint-Denis, la décision a été prise de ne pas autoriser la vente de carburant dans des récipients.

Plusieurs solutions existent pour savoir où faire le plein et les stations en rupture de stock. Tout d'abord l'application Mon Essence propose un relevé fait à partir des remontées des utilisateurs qui signalent les stations à sec. Le projet est 100% collaboratif.

Vous pouvez également retrouver ci-dessous une carte des stations-service françaises. Il s'agit du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible ici sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/

En zoomant puis en cliquant sur un point de la carte, on peut afficher toutes les informations sur la station et faire défiler les tarifs de chaque carburant avec des flèches.

Les carburants en rupture sont soit mentionnés explicitement sur la carte, soit absents des stations

Il appartient au point de vente concerné de déclarer sa station et ses tarifs au ministère. Certains groupes, comme Total, fournissent aussi des données qui sont parfois plus détaillées. Vous pouvez la retrouver sur le site de Total.

Quelle pénurie d'essence à Paris ? La liste des stations

Vous trouverez ci-dessus une liste publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr.

Quelle pénurie d'essence à Marseille ? La liste

Une carte publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr et centrée sur Marseille est disponible ci-dessus.

Quelle pénurie d'essence à Lyon ? La liste

Une carte publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr et centrée sur Lyon est disponible ci-dessus.