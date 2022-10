"Pénurie d'essence : carte et situation ce jeudi 13 octobre"

Alors que Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et Agnès Panier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, ont appelé TotalEnergies à consentir une augmentation de salaires, l'entreprise a annoncé ce matin l'attribution d'un bonus exceptionnel représentant un mois de salaire à l'ensemble de ses salariés dans le monde. Un bonus qui ne semble pas convaincre les syndicats. Invité de BFMTV ce matin, le leader de la CGT Philippe Martinez a déclaré que celui-ci n'était pas une réponse aux revendications des syndicats et qu'"une négociation, ce n'est pas une annonce du PDG à la radio ou à la télé".

La situation va-t-elle s'aggraver pour les particuliers dans le sud du pays ? Des réquisitions ont été ordonnées par la préfète de police des Bouches-du-Rhône, en accord avec le préfet. Il ne s'agit pas ici de réquisitions pour débloquer les raffineries, mais bien pour assurer l'approvisionnement des services prioritaires. L'arrêté vise plusieurs stations service du département. Les véhicules de police et de secours notamment doivent notamment faire l'objet d'un approvisionnement entre 6 heures du matin et midi.

Vous pouvez également retrouver ci-dessous un moteur de recherches et une carte des stations-service françaises. Il s'agit du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible ici sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/ Cherchez une commune grâce au moteur de recherches en haut à gauche pour avoir un point sur la situation :

Plusieurs solutions existent pour savoir où faire le plein et les stations en rupture de stock. Tout d'abord l'application Mon Essence propose un relevé fait à partir des remontées des utilisateurs qui signalent les stations à sec. Le projet est 100% collaboratif.

08:55 - Pénurie de carburant : quelle est la situation ce jeudi ?

Ce jeudi, la situation semble toujours bloquée à l'échelle nationale sur le front des pénuries d'essence. Hier en fin de journée, 30,8% des stations étaient en difficulté à l'échelle nationale selon les chiffres officiels, 42,6% dans les Hauts-de-France et 41,9% en Ile-de-France, les deux régions les plus touchées. Sur France 2 hier soir, Emmanuel Macron a assuré qu'un retour à la normale arriverait dans la semaine qui vient, il a de nouveau appelé à la "responsabilité" de la CGT comme de la direction de Total. Des réquisitions ont débuté dans plusieurs raffineries pour permettre les approvisionnements. En réaction, plusieurs syndicats ont appelé à une grève générale. Alors que TotalEnergies a émis une proposition aux syndicats pour débloquer les livraisons, les grévistes ont décliné et la grève a été reconduite sur les 5 sites que compte le groupe pétrolier. Ce matin, un bonus exceptionnel a été proposé à tous les salariés de Total.