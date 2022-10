"Pénurie d'essence : de nouvelles stations touchées ? Notre carte pour faire le plein"

09:43 - Des réquisitions à venir à Fos-sur-Mer ? Les syndicats s'interrogent

Selon le représentant CGT de la raffinerie de Fos-sur-Mer Lionel Albiol, d'éventuelles annonces de réquisitions, comme précisé ce mercredi matin pour la raffinerie Esso-ExxonMobil de Seine-Maritime, ne changeraient pas grand-chose à la situation. "Le personnel est déjà réquisitionné dont je ne vois pas ce qu'il pourra faire d'autre. On a des réquisitions préfectorales qui nous demandent d'assurer la sécurité des installations puisque on a encore des bacs qui sont pleins et en cas de sinistre, on doit être à même d'avoir le personnel nécessaire pour intervenir", explique-t-il à France Info. Ce personnel est chargé d'assurer la sécurité du site mais ne fait plus de livraisons ou de remplissages de cuves et de camions. ""Tout ce qu'on fait, c'est qu'on ne distille plus et on ne vend plus. Les bacs, il y en a, dedans, il y a du gazole. Vous avez tout dedans", précise un autre salarié. La crainte des salariés est que le gouvernement fasse appel à d'autres personnes pour assurer le ravitaillement des camions citernes et ainsi livrer les stations essence.