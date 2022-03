Pénurie de carburant : des blocages dans l'Ouest, la liste des dépôts

PENURIE ESSENCE. Plusieurs dépôts pétroliers sont bloqués en Bretagne et à La Rochelle et l'annonce du plan de résilience présenté mercredi par le gouvernement n'a pas ramené le calme. L'approvisionnement en carburant peut-il être perturbé ces prochains jours ?

[Mis à jour le 16 mars 2022 à 19h34] Pas de panique ! Les stations services devraient bien être normalement approvisionnées ces prochaines heures mais l'annonce de plusieurs blocages de dépôts pétroliers en cours ravivent les craintes de pénurie alors même que les automobilistes voient déjà leur budget carburant grimper en flèche. Le début de la guerre en Ukraine a eu un impact rapide sur les prix à la pompe avec des tarifs qui ont allégrement franchi les 2 euros le litre, tant pour le gazole que pour le sans-plomb. La grogne commence à se faire sentir et c'est bien face à cette flambée des prix que des manifestations et blocages ont débuté cette semaine, principalement dans l'ouest de la France.

Ce mercredi 16 mars 2022, les dépôts pétroliers de Lorient, Brest et Vern-sur-Seiche au sud de Rennes étaient bloqués. L'annonce du plan de résilience présenté par le Premier ministre Jean Castex a 16 heures ne semble pas avoir convaincu les manifestants. "Il y a rien du tout dans ce plan à part des reports de charge, qu'on peut déjà avoir en temps normal. Y a que les pêcheurs qui ont eu 35 centimes" juge ainsi un chef d'entreprise présent au dépôt de Lorient, et interrogé par l'AFP avant de confirmer le maintien du blocage de ce dépôt pétrolier. La Bretagne n'est pas la seule concernée puisque le dépôt de carburant du port de La Pallice à La Rochelle est également bloqué depuis mercredi matin.

Depuis le début de la semaine, la grogne monte, notamment chez les pécheurs mais aussi les routiers et transporteurs, les agriculteurs ou les entrepreneurs dans le domaine des travaux publics. Tous déplorent la hausse importante du prix des carburants qui impacte leur activité et met en péril la rentabilité de leur activité. En 2018 et 2019, plusieurs dépôts pétroliers avaient été bloqués par des professionnels demandant le maintient du gazole non routier (GNR) pour les professionnels. Le mouvement avait conduit à des ruptures de stocks et des craintes de pénurie dans de nombreuses stations-services de France. Le mercredi 16 mars au soir, le mouvement était toutefois circonscrit à l'Ouest de la France, notamment en Bretagne où le mouvement est suivi par de nombreux pêcheurs avec des blocages signalés à Brest, Lorient et Vern-sur-Seiche. Le dépôt de carburant de La Pallice à La Rochelle était également annoncé bloqué, selon l'AFP.

L'application Mon-Essence.fr permet de retrouver les prix des carburants dans les stations-services. Lors d'une pénurie d'essence, elle propose également une carte des stations-service à sec, de manière partielle (un ou plusieurs carburants indisponibles) ou totale (station-essence totalement à sec). Lors de la grande pénurie du printemps 2017 puis de septembre 2017, cette application avait mis sur pied une carte des stations-services à sec. Pour l'heure, celle-ci n'est pas disponible en ligne mais l'appli permet de trouver les prix des carburants près de chez vous grâce à un moteur de recherche disponible ci-dessus.