Pénurie de gazole : vers une pénurie de diesel ? Des chiffres inquiétants

PENURIE ESSENCE. Les conséquences de la guerre en Ukraine sont nombreuses. Après les céréales et les prix de l'alimentaire, c'est l'approvisionnement en gazole, déjà tendu avec la reprise économique post-Covid 19, qui inquiète de nombreux experts. L'Europe est particulièrement exposée aux risques de pénurie.

Après la flambée des prix des carburants début mars et celle attendue de nombreux produits alimentaires dont les céréales, la guerre en Ukraine pourrait avoir des conséquences aussi sur l'approvisionnement de l'Europe en gazole, le carburant des véhicules diesel. C'est la crainte de nombreux experts qui tirent déjà la sonnette d'alarme. Les Etats-Unis sont aussi visés puisque les chiffres de l'Energy Information Administration (EIA) mentionnent des stocks au plus bas depuis 2014 et qui pourraient prochainement atteindre le record de 2008.

La donne est même pire en Europe où les stocks de gazole ont déjà atteint ce fameux niveau de 2008. La raison ? Une envolée du prix et une baisse massive des livraisons depuis la Russie. Selon Reuters, un million de barils manquerait chaque jour par rapport aux volumes livrés en début d'année. Or, la Russie représente une part importante des importations de gazole sur le continent : si l'Europe parvient à produire 80% de son gazole, 20% reste importé et le premier fournisseur est très majoritairement la Russie, à hauteur de 80%.

La France très exposée avec son parc automobile majoritairement diesel

D'où l'alerte donnée par Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, au sujet d'un éventuel boycott total du pétrole russe : "Nous avons en Europe et en France à faire face à ce besoin de diesel, qui risque de se faire de plus en plus crucial si des décisions sont prises dans les jours ou les semaines à venir, déclarait-elle le 23 mars en marge de discussions européennes sur le sujet. "Il faut savoir que chez nous ça va poser un réel problème pour le diesel et que cela va aller bien au-delà des problèmes sur le pétrole que nous pouvons avoir", a-t-elle également souligné. Si le gouvernement se veut prudent, c'est surtout en raison de l'exposition toute particulière de la France. A coups d'incitations économiques durant de longues années, la France a largement "dieselisé" son parc automobile. Aujourd'hui dans l'Hexagone, 75% du volume de carburant routier consommé est du gazole !

Si les stocks sont bas, l'Europe a toutefois plusieurs cordes à son arc pour réduire les risques de pénurie. Jouer sur les stocks stratégiques pour faire baisser les prix en fait partie, tout autant que renforcer l'approvisionnement via d'autres marchés, comme l'Arabie Saoudite par exemple. Tout ne se fera pas en quelques jours toutefois car le gazole bénéficie de réglementations différentes en fonction des marchés, par exemple sur la teneur en soufre. Impossible donc aujourd'hui de récupérer du gazole destiné à d'autres marchés. Les prochaines semaines s'annoncent ainsi cruciales tant sur le terrain diplomatique que sur les marchés. Déjà, les prix du gazole raffiné atteignent des sommets. Et cela n'est visiblement pas près de s'arrêter, faisant craindre une envolée massive des prix avec des conséquences importantes sur l'industrie, le frêt routier mais aussi le budget des ménages.