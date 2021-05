GP de France MotoGP : horaires, qualifications, diffusion en clair.. Comment suivre le Grand Prix ?

GP DE FRANCE MOTO. Déjà l'heure du Grand Prix de France sur le circuit Bugatti du Mans. Après son opération, Fabio Quartararo est très attendu. Programme, diffusion tv, streaming... Les infos.

[Mis à jour le 14 mai 2021 à 10h35] Après une course mouvementée l'année dernière à cause de la pluie et la victoire surprise de Danilo Petrucci, le Grand Prix de France de MotoGP fait son grand retour ce week-end ! Après un début de saison remarquable, Fabio Quartararo a totalement lâché alors qu'il était en tête du Grand Prix de Jerez à cause du syndrome des loges. Opéré avec succès, le Français est quand même très attendu. Sur sa Ducati Pramac, Johann Zarco est l'un des favoris du week-end avec la puissance de son moteur tout comme les pilotes officiels Jack Miller et Pecco Bagnaia.

Le GP de France de MotoGP va avoir lieu ce dimanche 16 mai 2021. Retrouvez le programme complet du Grand Prix de France de MotoGP 2021 ci-dessous :

Horaires du GP de France de MotoGP

Vendredi 14 mai 2021 : FP1 de MotoGP à partir de 9h45; FP2 de MotoGP à partir de 14h10

Samedi 15 mai 2021 : FP3 de MotoGP à partir de 9h55, FP4 à partir de 13h30, Q1 à 14h10, Q2 à 14h35

Dimanche 16 mai 2021 : Warm-Up MotoGP à partir de 9h30, course MotoGP à 14h

Le championnat MotoGP est retransmis en intégralité sur les chaînes du groupe Canal+. Lors de la dernière édition de ce GP de France à domicile, la chaîne avait mis en place un dispositif spécial avec notamment deux anciens pilotes MotoGP en consultants : Randy De Puniet et Louis Rossi, vainqueur au Mans du GP de France 2012 en catégorie Moto3. Information importante, le GP sera retransmis en claire sur C8 à partir de 14h dimanche. Les horaires de diffusion TV seront publiés sur cette page dès leur communication.

Le Programme TV du GP de France :

Vendredi 14 mai 2021 : FP1 à partir de 9h45 et FP2 à partir de 14h heure française (Canal ++ Sport).

FP1 à partir de 9h45 et FP2 à partir de 14h heure française (Canal ++ Sport). Samedi 15 mai 2021 : FP3 à partir de 9h45 (Canal + Sport), FP4 à partir de 13h25 (Canal + Sport) qualifications à partir de 14h05 heure française. (Canal + Sport).

FP3 à partir de 9h45 (Canal + Sport), FP4 à partir de 13h25 (Canal + Sport) qualifications à partir de 14h05 heure française. (Canal + Sport). Dimanche 16 mai 2021 : "La Grille" à partir de 12h25 (Canal +), Grand Prix de France Moto GP à partir de 14h (Canal + et C8).

Il est également possible de suivre la MotoGP sur ordinateur via l'offre de streaming de Canal + avec MyCanal. Disponible sur ordinateur mais aussi tablette ou smartphone via une application, MyCanal permet de suivre la TV en direct. Il suffit pour cela d'entrer votre compte abonné (mail + mot de passe) pour vous connecter. Autre option si vous n'êtes pas abonné à Canal +, le site officiel du MotoGP propose des offres de streaming vidéo. Le pass annuel est facturé 111 euros, le pass mensuel 19,99 euros.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Deux pilotes français seront présents pour l'édition 2020 du GP de France Moto. Johann Zarco avec la Team Pramac de Ducati alors que Fabio Quartararo sera sur la Yamaha officielle.