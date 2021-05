500 Miles d'Indianapolis 2021 : horaires, chaîne TV, streaming... Comment suivre la course en direct ?

500 MILES INDIANAPOLIS. Très attendue, la course des 500 Miles d'Indianapolis se déroulera ce dimanche 30 mai 2021 avec Scott Dixon qui partira en pole position.

[Mis à jour le 30 mai 2021 à 14h00] Une semaine après le GP de Monaco en Formule 1, un autre monument de la course automobile se déroule ce dimanche avec la plus mythique des courses d'Indycar, les 500 Miles d'Indianapolis. Pour cette 105e édition, c'est le champion du monde en titre, Scott Dixon qui partira en pole position juste devant Colton Herta et Rinus Veekay qui a remporté le Grand Prix d'Indianapolis il y a quinze jours juste devant Romain Grosjean. Avec une moyenne de 371,758km/h sur quatre tours, le Néo-Zélandais de l'écurie Chip Ganassi Racing Scott Dixon signe la 4e pole position de sa carrière aux 500 Miles. Si la stratégie et les nombreuses neutralisations peuvent chambouler en permanence le classement, nos Français Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais partent tout de même très loin sur la grille de départ avec le 26e et 27e temps.

Voici la grille de départ complète des 500 Miles d'Indianapolis avec la pole position du vétéran et toujours très rapide Scott Dixon :

1 Scott Dixon

2 Colton Herta

3 Rinus VeeKay

4 Ed Carpenter

5 Tony Kanaan

6 Alex Palou

7 Ryan Hunter-Reay

8 Helio Castroneves

9 Marcus Ericsson

10 Alexander Rossi

11 Ed Jones

12 Pato O'Ward

13 Pietro Fittipaldi

14 Felix Rosenqvist

15 Takuma Sato

16 James Hinchcliffe

17 Scott McLaughlin

18 Graham Rahal

19 Conor Daly Noblesville

20 Jack Harvey

21 Josef Newgarden

22 JR Hildebrand

23 Santino Ferrucci

24 Juan Pablo Montoya

25 Marco Andretti Nazareth

26 Simon Pagenaud

27 Sebastien Bourdais

28 Stefan Wilson

29 Max Chilton

30 Dalton Kellett

31 Sage Karam

32 Will Power

33 Simona De Silvestro

Les 500 Miles d'Indianapolis se dérouleront ce dimanche 30 mai 2021. Voici les horaires de diffusion TV des 500 Miles d'Indianapolis :

Dimanche 9 mai 2021 : 500 Miles d'Indianapolis à partir de 18h30

Les 500 Miles d'Indianapolis seront diffusés sur les chaînes du groupe Canal +. La course sera à suivre en intégralité et en direct à partir de 18h25 sur Canal + Décalé ou en rediffusion lundi 31 mai à 20h45 sur Canal + Sport.

Le Programme TV des 500 Miles d'Indianapolis 2021 :

Dimanche 9 mai 2021 : 500 Miles à partir de 18h25 sur Canal + Décalé ou le 31 mai à partir de 20h45 sur Canal + Sport

Pas de TV ou envie de suivre la course sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette ? Plusieurs solutions existent également pour suivre les 500 Miles en streaming sur votre ordinateur. Canal + diffuse ainsi ses programmes en streaming sur son site dédié MyCanal qui offre des programmes en replay mais aussi les diffusions en direct. L'application MyCanal est également disponible pour les smartphones. Il faut pour cela créer son compte en mentionnant votre numéro d'abonné. MyCanal est accessible sur ordinateur via le lien suivant : live.mycanal.fr/tv/ et est accessible sur abonnement.

Non ! Désormais en Indycar, l'ancien pilote de Formule 1 ne disputera pas la mythique course des 500 Miles car le Français ne disputera pas pour sa première saison d'Indycar les courses sur ovale.

Simon Pagenaud a remporté dimanche 26 mai 2019 la 103e édition des 500 Miles d'Indianapolis, la célèbre course sur ovale, mythe de la course automobile au même titre que le Grand Prix de Monaco de F1 ou les 24h du Mans. Les plus belles images de cette victoire sont à retrouver ci-dessous avec notre diaporama à cet historique succès français en terre américaine. La dernière victoire d'un pilote français remontait à 1920 !

Auteur de la pole position, Simon Pagenaud s'était donc élancé en tête et a mené un grande partie de la course, résistant aux assauts de Joseph Newgarden puis surtout en fin de course à Alexander Rossi, absolument déchaîné et auteur d'une spectaculaire remontée vers la tête. L'accident de Graham Rahal et Sébastien Bourdais à 22 tours de l'arrivée a totalement modifié la physionomie de la course. Alors qu'il craignait devoir repasser par les stands pour un ravitaillement en carburant express mais rédhibitoire, l'interruption de la course a profité à Simon Pagenaud. Le Poitevin a ensuite livré un duel épique avec Rossi, prenant l'avantage à l'aube du dernier tour au prix d'une manoeuvre à près de 400 km/h à l'extérieur du virage 3. L'ancien pilote Peugeot aux 24h du Mans (2e en 2011) a joué de maîtrise et conservé son sang froid pour résister au forcing de l'Américain et passer la ligne d'arrivée en tête avec deux dixièmes de seconde d'avance.