24h du Mans 2022 : pourquoi l'heure du départ a-t-elle été décalée ? Le programme TV

24 HEURES DU MANS 2022. Les 24h du Mans 2022 ont lieu ce week-end. Le départ aura lieu samedi 11 juin dans l'après-midi mais à un horaire plus tardif que d'ordinaire. Voici le programme TV et toutes les infos.

[Mis à jour le 11 juin 2022 à 8h10] Place aux 24 Heures du Mans 2022 ! La célèbre course d'Endurance a lieu ce week-end des samedi 11 et dimanche 12 juin sur le célèbre circuit du Mans, ouvert une fois dans l'année puisqu'il combine des portions de tracé permanent (dont un bout du circuit Bugatti utilisé en MotoGP par exemple) et des portions de routes nationales où circulent les automobilistes tout au long de l'année ! Si le départ a traditionnellement lieu dans l'après-midi, l'horaire exact est souvent modifié.

A quelle heure aura lieu le départ des 24h du Mans 2022 ?

Cette année, le départ sera donné à 16 heures, heure française, un moyen de permettre aux amateurs de sport automobile de suivre le GP d'Azerbaïdjan de F1 puis d'enchaîner avec les 24 Heures du Mans ! Le drapeau à damier signifiant l'arrivée sera donc abaissé à 16 heures dimanche 12 juin. 14h, 15h, 16h, tout dépend des années et des autres manifestations sportives. Plusieurs fois, le départ des 24 Heures du Mans avait ainsi été décalé en raison de la concomitance avec des matchs de football, de Coupe du monde ou d'Euro notamment. Il n'en sera rien cette année car si le départ a été décalé à 16 heures, c'est en raison d'un autre événement de sport automobile, le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 dont le départ a également été avancé à 13 heures pour que la course puisse se terminer avant le départ des 24 Heures du Mans. Les amateurs de sport automobile pourront donc suivre les deux événements à la suite !

Quelles sont les chaînes TV qui assurent la diffusion des 24h du Mans 2022 ?

Cette année, deux chaînes TV diffuseront les 24 Heures du Mans. Eurosport, diffuseur depuis de nombreuses années, assurera une retransmission en intégralité via les chaînes Eurosport 1 et 2. La prise d'antenne est prévue à 15 heures samedi 11 juin pour une diffusion jusqu'à 16h30 le dimanche. Eurosport est accessible sur abonnement.

La chaîne L'Equipe assurera une retransmission gratuite. Disponible sur la TNT (canal 21) ou via internet (TV connectée ou box internet), La Chaîne L'Equipe diffusera l'avant-course et le départ à 16 heures puis un suivi continu jsuqu'à 20h30. Les 24H du Mans seront de retour de 22h45 à 1h30 dimanche puis de 7h du matin jusqu'à l'arrivée.

Quelle est la grille de départ des 24H du Mans 2022 ?

A l'issue des qualifications et de l'Hyperpole disputée jeudi soir, c'est Toyota qui s'est offert la pole position avec la GR 010 n°7 devant la n°7. C'est le Néo-Zélandais Brendon Hartley, déjà vainqueur en 2017 et 2020 avec Toyota, qui a réalisé la pole position. L'Alpine A480 n°36 a réalisé le troisième chrono devant les deux Glickenhaus. En LMP2, c'est l'Oreca du WRT n°31 qui a réalisé la pole position. Les Corvette N°64 et 63 ont dominé la catégorie GTE Pro comme la Ferrari AF Corse n°61 en GTE Am. Vous pouvez retrouver les résultats complets des qualifications (document PDF) en cliquant ici.

Le classement des 24 Heures du Mans est établi à partir du nombre de tours parcourus entre samedi 16h et dimanche 16h. Il existe un classement général mais également un classement par catégories. 4 catégories cohabitent : les Hypercars regroupent les favoris Alpine, Toyota et Glickenhaus, les LMP2 des prototypes un peu moins puissants, les GTE Pro et les GTE AM avec des pilotes amateurs.

Catégorie Hypercar aux 24h du Mans

#7 – Toyota GR010 (Toyota) – Conway, Kobayashi, Lopez #8 – Toyota GR010 (Toyota) – Buemi, Nakajima, Hartley à deux tours #36 – Alpine A480 (Alpine) – Negrao, Lapierre, Vaxivière à quatre tours #708 – Glickenhaus 007 (SGC) – Derani, Mailleux, Pla à quatre tours #709 – Glickenhaus 007 (SGC) – Briscoe, Westbrook, Dumas à 7 tours.

Catégorie LM P2 dans les 24h du Mans 2021

#31 – Oreca (WRT) – Frijns, Habsburg, Milesi #28 – Oreca (Jota) – Gelael, Vandoorne, Blomqvist #65 – Oreca (Panis) – Canal, Stevens, Allen #23 – Oreca (United) – Di Resta, Lynn, Boyd #34 – Oreca (Inter Europol) – Schiemovski, Van der Zande, Brundle

Catégorie LM GTE PRO dans les 24h du Mans 2021

#51 – Ferrari 488 Evo (AF Corse) – Pier Guidi, Calado, Ledogar #63 – Corvette C8.R (Corvette) – Garcia, Taylor, Catsburg #92 – Porsche 911 RSR (Porsche) – Estre, Jani, Christensen #91 - Porsche 911 RSR (Porche) - Bruni, Lietz, Makowiecki #52 - Ferrari (AF Corse) - Serra, Molina, Bird

Catégorie LM GTE AM dans les 24h du Mans 2021

#83 - Ferrari 488 Evo (AF Corse) - Perrodo, Nielsen, Rovera #33 - Aston Martin (TF Sport) Keating, Perrera, Fraga #80 - Ferrari 488 Evo (Iron Linx) Cressoni, Mastronardi, Ilott

Qui participe aux 24h du Mans 2022 ? La liste des engagés

60 équipages de trois pilotes chacun sont engagés dans ces 24 Heures du Mans 2022. Voici la liste complète des engagés. Tenant du titre, Toyota fera une nouvelle fois figure d'immense favori en attendant une édition 2023 déjà alléchante. Pour le centenaire de la première édition en 1923, Peugeot est notamment attendu comme Porsche, Ferrari ou Cadillac.