24h du Mans : essais, horaires... Le programme complet

24 HEURES DU MANS - La semaine des 24h du Mans est lancée avec les premiers essais libres et les qualifications en ligne de mire. Dates, horaires, programme complet des essais et de la course, retrouvez toutes les infos !

[Mis à jour le 17 septembre 2020 à 16h45] Pilotes et écuries sont au Mans ! Après le report lié à la crise du coronavirus, le sport reprend ses droits sur la piste du Mans pour la plus mythique des courses d'endurance, les 24h du Mans. Si cette année le public sera absent, la course n'en restera pas moins spectaculaire. Comme traditionnellement, les vérifications techniques ont lancé cette semaine folle dans la Sarthe ce mercredi. Ce jeudi, les pilotes pourront enfin redécouvrir l'asphalte pour huit heures et demie d'essais, ainsi que 45 minutes de qualifications, qui permettront de déterminer les six équipages par catégorie qui participeront à l'Hyperpole, grande nouveauté de cette édition 2020. Notez également que le départ de la course a été avancé à 14h30 pour ne pas perturber l'arrivée du Tour de France prévu ce dimanche.

Dans la catégorie reine (LMP1), peu d'écuries seront présentes, seulement 5. Les deux Toyota TS050, celle du trio Conway - Lopez - Kobayashi (n°7), et celle du trio Buemi - Hartley - Nakajima (n°8) devraient encore se disputer la victoire cette année même si les Rebellion profiteront d'un règlement plus favorable pour tenter de troubler l'immense favori de cette édition 2020. Avec un prototype plus léger et a priori le même nombre de tours par relais (11 tours ?), les Rebellion pourraient mener davantage la vie dure aux Toyota hybrides. Sauf en cas de pluie... En LMP2, la course s'annonce beaucoup plus serrée avec 24 voitures et plusieurs écuries qui peuvent remporter la course comme United Autosports, Racing Team Nederland, Jota Sport, Jackie Chan DC Racing et Signatech Alpine.

Comme chaque année, une personnalité a été choisie pour donner le départ de la course. Pour cette 88e édition des 24h du Mans, c'est le patron de PSA Carlos Tavares qui sera le starter officiel de la course, deux ans avant le retour annoncé de Peugeot en Endurance. "Vous connaissez ma passion pour le sport automobile, ma passion pour l'automobile et ma passion pour la technologie automobile et bien les 24 Heures du Mans, l'épreuve la plus difficile et la plus prestigieuse du monde automobile, constituent l'écrin parfait pour exprimer cette passion" a-t-il expliqué. Carlos Tavares sera d'ailleurs au volant d'une Peugeot 908, vainqueur de la course en 2009, le temps d'un tour ce samedi avant de lancer la course.

Retrouvez le programme complet ci-dessous.

Changement de programme mais pas de panique, les 24 Heures du Mans 2020 sont maintenus. L'Automobile Club de l'Ouest (ACO), qui organise la compétition depuis 1923, a annoncé mi-juin un programme resserré pour cette édition 2020, programmée en septembre. Tout se fera en quatre jours seulement, des premiers essais à l'arrivée de la course ! Voici le programme complet :

Mercredi 16 septembre

De 8h00 à 18h : Vérifications administratives et techniques (dit le "pesage") sur le circuit.

Jeudi 17 septembre

De 10h00 à 13h00 : Séance d'essais libres 1.

De 14h00 à 17h00 : Séance d'essais libres 2.

De 17h15 à 18h00 : Qualifications.

De 20h à minuit : Séance d'essais libres 3.

Vendredi 18 septembre

De 10h00 à 11h00 : Séance d'essais libres 4

De 11h30 à midi : Hyperpole 24 Heures.

De 21h00 à 00h00 : Séance d'essais libres 4.

Samedi 19 Septembre

De 10h30 à 10h45 : Warm Up.

De 13h40 à 14h21 : Procédure de départ.

14h30 : Départ de la 88e édition des 24 Heures du Mans.

Dimanche 20 septembre

14h30 : Arrivée de la 88e édition des 24 Heures du Mans.

Pour rappel, l'ACO avait officialisé en mars le report de cette édition, prévue initialement le week-end des 13 et 14 juin. En raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19 et de l'état d'urgence sanitaire en vigueur en France qui interdit tout rassemblement de public et l'organisation de tels événements, les 24h du Mans ne pouvaient avoir lieu aux dates prévues. L'ACO avait précisé lors de l'annonce du report que les billets précédemment achetés pour cette édition 2020 des 24 Heures du Mans resteraient valables "sans nécessité d'échange". Pour ceux qui souhaiteraient se faire rembourser, un formulaire est toutefois disponible en ligne (voir plus bas sur cette page).

24H Le Mans : Histoires incroyables Amazon 19,90 € Voir

Fnac 19,90 € Voir

Les 24h du Mans 2020 verront finalement 59 équipages au départ. La liste complète a été officialisée mi-juillet par l'Automobile Club de l'Ouest. Néanmoins, l'équipe Algarve Pro Racing a du prendre la décision d'engager une deuxième voiture lors de ces 24 Heures du Mans à la suite du forfait de Carlin. La liste des engagés comprend 5 LMP1 dont deux Toyota TS050 hybride, 24 LMP2, 7 équipages GTE Pro où la lutte s'annonce une nouvelle fois redoutable entre Ferrari, Porsche et Aston Martin et 23 GT de la catégorie GTE Am, qui comprend des pilotes amateurs. Notons la présence pour cette édition d'un double vainqueur de l'Indy 500 et ancien pilote de Formule 1, Juan Pablo Montoya au volant de l'Oreca 07 #21 de DragonSpeed. La liste complète des engagés est à télécharger ici.

Il vous faudra faire preuve d'un petit peu de patience pour découvrir grille de départ de cette édition 2020 des 24h du Mans. À l'image des 500 miles d’Indianapolis, la plus mythique des courses d'endurance inaugure un tout nouveau format de qualifications avec l'hyperpole. Habituellement, trois séances déterminaient l'ordre de départ, ce ne sera pas le cas cette année avec un format raccourci pour pimenter les choses.

La première partie des qualifications se déroule ce jeudi avec une séance de 45 minutes à partir de 17h15 pour toutes les monoplaces. Les six meilleurs dans chacune des quatre catégories pourront, ensuite participer à l'"hyperpole", organisée le vendredi de 11h30 à 12h00, pour tenter de réaliser le meilleur temps dans leurs catégories respectives, ce qui déterminera leur place sur la grille de départ.

Vous retrouverez sur cette page, sous forme d'un top 5, les classements de toutes les catégories de ces 24h du Mans avec une mise à jour toutes les heures pour vous maintenir informé de l'évolution de la course.

Si vous êtes un passionné des 24h du Mans, vous pourrez suivre l'évolution en direct sur notre page, mais si vous souhaitez suivre la course à la télé, deux chaines proposent la diffusion des 24h du Mans. Tout d'abord, sachez que les deux tiers de la course sera diffusée en clair sur France 3 avec le départ, l'arrivée mais également un très long relais dans la nuit. En revanche, la course sera diffusée en intégralité sur l'antenne d'Eurosport 2 avec l'hyperpole sur Eurosport 1 vendredi matin. Pour pouvoir suivre la course, il faut être abonné via MyCanal ou encore via Eurosport Player, à 9,99 euros pour un abonnement mensuel et 69,99 euros en abonnement annuel.

Le programme TV des 24h du Mans 2020

Jeudi 17 septembre sur Eurosport

Essais libres 1 et 2 sur l'Eurosport Player : 10h-13h et 14h-17h

Qualifications sur l'Eurosport Player : 17h15 - 18h

Essais libres 3 sur Eurosport 1 : 20h00 - 00h15

Vendredi 18 septembre sur Eurosport

Essais libres 4 sur Eurosport 1 : 10h00 - 11h15

Hyperpole sur Eurosport 1 : 11h15 - 12h05

Samedi 19 septembre sur Eurosport 2 et France 3

Le warm-up : 10h30 - 10h45

L'avant course : 10h45 - 12h15

La grille : 14h - 14h15

La course des 24h du Mans : 14h15 - 00h00

La course des 24h du Mans sur France 3 : 14h15 - 17h10

Dimanche 20 septembre 2020 sur Eurosport 2 et France 3

La fin de la course des 24h du Mans : 00h00 - 14h30

La course sur France 3 : 00h15 - 11h45 et 12h55 - 14h55

Le podium des 24h du Mans : 14h30 - 15h00

La billetterie des 24 Heures du Mans 2020 est fermée. Suite à l'épidémie de coronavirus, l'ACO a suspendu la vente de billets fin juin.

Vous souhaitez préparer votre future venue aux 24 Heures du Mans ? Sachez que plusieurs tarifs sont pratiqués en fonction des jours que vous sélectionnez. Le billet Enceinte générale semaine est vendu au prix préférentiel de 82 euros si vous réservez plusieurs mois à l'avance. Les membres de l'ACO, quant à eux, peuvent profiter de ce billet au tarif de 49 euros ! Un billet Enceinte générale dimanche existe, avec une validité seulement le dimanche à partir de 6h.

D'autres billets Enceinte générale permettent quant à eux d'accéder au circuit uniquement le mercredi ou le jeudi, afin d'assister aux préparatifs. Un billet donnant accès uniquement aux virages de Mulsanne et Arnage existe aussi, avec un tarif qui était fixé à 37 euros en 2020. Enfin, les 24 Heures du Mans sont gratuites pour les moins de 16 ans nés après la mi-juin 2004 cette année (2005 en 2021), accompagnés d'un adulte munis d'un billet. Il est possible d'acheter son billet sur la billetterie en ligne des 24 Heures du Mans, ou en téléphonant au service billetterie de l'ACO au 02 43 40 80 00. Une réservation par mail à l'adresse ticket@lemans.org est aussi possible. Des boutiques officielles existent : sur place au circuit des 24 Heures, à Paris au 118 boulevard Haussmann (dans le VIIIe arrondissement), à Rouen au 24 rue de l'hôpital, et à Tours au 32 rue Marceau. L'ACO a également ses agences à Angers (7 place de la République), à Nantes (6 boulevard Gabriel-Guist'Hau), à Caen (20 avenue du 6-Juin), à Rennes (40 boulevard de la Liberté) et à Saint-Brieuc (6 place Duguesclin).

L'ACO avait mis en ligne un formulaire que vous pouvez remplir afin d'obtenir le remboursement de vos billets. Il vous suffisait de le remplir en indiquant le numéro de votre commande, votre identité, le moyen de paiement utilisé ainsi que votre adresse. A noter que vous aviez au plus tard jusqu'au 31 mai 2020 pour réclamer le remboursement de vos billets pour les 24 Heures du Mans. Le formulaire est à envoyer à l'adresse suivante : Automobile Club de l'Ouest — Service billetterie, Demande remboursement 24 Heures du Mans, Circuit des 24 Heures du Mans — CS 21928, 72019 Le Mans Cedex 2, France.

Newsletter Auto Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Désormais, avec l'annonce officielle d'une course sans public, les 24h du Mans ont indiqué que "les possesseurs de billets (grand public et membres ACO) seront contactés par le service billetterie pour confirmer leur avoir."