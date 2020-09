"24h du Mans : heure du départ, TV... Les infos en direct"

24 HEURES DU MANS - C'est le grand jour sur le circuit de la Sarthe avec le départ de la mythique course des 24h du Mans. À quelques minutes du grand départ, retrouvez ici toutes les infos pratiques pour ne rien manquer de la course à vivre en direct.

Sommaire 24h du Mans 2020 : horaires et programme

Diffusion TV

Grille de départ

Classement

Liste des engagés L'essentiel sur les 24h du Mans 2020 : Reportées au mois de juin, les 24 Heures du Mans 2020 se déroulent à huis-clos ce week-end. Le départ de cette 88e édition doit être donné à 14h30.

La Toyota n°7 est en pole position à l'issue des essais qualificatifs et de l'hyperpole disputée vendredi. Le constructeur japonais est le grand favori mais les Rebellion sont en embuscade. La n°3 a d'ailleurs réalisé le 2e chrono et sera aussi en première ligne au départ.

En LMP2, la bataille s'annonce rude entre les 24 concurrents dont le G-Drive Racing, Racing for Nederland, les Alpine-Signatech ou le Jackie Chan DC Racing. En GTE Pro comme en GTE Am, Aston Martin, Ferrari et Porsche vont se disputer la victoire.

La course sera à suivre en direct sur cette page. Retrouvez tous les faits de course, les classements, les résumés au fil de la course puis les résultats.

12:05 - 250 000 spectateurs habituellement… des tribunes vides cette année A quelques minutes du départ des 24 Heures du Mans, les tribunes sont habituellement déjà bien remplies. Il n’en est évidemment rien cette année puisque cette 88 e édition de ce qui est considéré comme la plus grande course automobile du monde se déroule à huis-clos, crise sanitaire oblige. Chaque année, 200 000 à 250 000 spectateurs se déplacent habituellement sur le circuit manceau et envahissent les tribunes, pelouses, bords de pistes, parkings et campings aux alentours… Cette année, seuls les bruits de moteurs résonneront, orphelins de la fête foraine, des concerts et barbecues qui font aussi le sel des 24 Heures du Mans. 12:01 - Bonjour à toutes et à tous Bienvenue à vous ! Quel plaisir de vous retrouvez pour la plus mythique des courses d'endurance, les 24h du Mans ! Décalée en raison de la pandémie du Covid, la course était très attendue par les pilotes et tous les fans d'automobile. En ce moi de septembre, les températures plus fraiches et la nuit plus longue devraient rendre la course encore plus spectaculaire. Quoi qu'il arrive sachez que cette course sera à vivre en direct et en quasi intégralité sur notre page.

L'Automobile Club de l'Ouest (ACO), qui organise la compétition depuis 1923, a annoncé mi-juin un programme resserré pour cette édition 2020, programmée en septembre. Tout se fera en quatre jours seulement, des premiers essais à l'arrivée de la course ! Voici le programme à venir :

Samedi 19 Septembre

De 10h30 à 10h45 : Warm Up.

De 13h40 à 14h21 : Procédure de départ.

14h30 : Départ de la 88e édition des 24 Heures du Mans.

Dimanche 20 septembre

14h30 : Arrivée de la 88e édition des 24 Heures du Mans.

Si vous êtes un passionné des 24h du Mans, vous pourrez suivre l'évolution en direct sur notre page, mais si vous souhaitez suivre la course à la télé, deux chaines proposent la diffusion des 24h du Mans. Tout d'abord, sachez que les deux tiers de la course sera diffusée en clair sur France 3 avec le départ, l'arrivée mais également un très long relais dans la nuit. En revanche, la course sera diffusée en intégralité sur l'antenne d'Eurosport 2 avec l'hyperpole sur Eurosport 1 vendredi matin. Pour pouvoir suivre la course, il faut être abonné via MyCanal ou encore via Eurosport Player, à 9,99 euros pour un abonnement mensuel et 69,99 euros en abonnement annuel.

Le programme TV des 24h du Mans 2020

Jeudi 17 septembre sur Eurosport

Essais libres 1 et 2 sur l'Eurosport Player : 10h-13h et 14h-17h

Qualifications sur l'Eurosport Player : 17h15 - 18h

Essais libres 3 sur Eurosport 1 : 20h00 - 00h15

Vendredi 18 septembre sur Eurosport

Essais libres 4 sur Eurosport 1 : 10h00 - 11h15

Hyperpole sur Eurosport 1 : 11h15 - 12h05

Samedi 19 septembre sur Eurosport 2 et France 3

Sur Eurosport 2 :

Le warm-up : 10h30 - 10h45

L'avant course : 10h45 - 12h15

La grille : 14h - 14h15

La course des 24h du Mans : 14h15 - 00h00

Sur France 3 : la course des 24h du Mans : 14h15 - 17h10

Dimanche 20 septembre 2020 sur Eurosport 2 et France 3

La fin de la course des 24h du Mans : 00h00 - 14h30

La course sur France 3 : 00h15 - 11h45 et 12h55 - 14h55

Le podium des 24h du Mans : 14h30 - 15h00

La grille de départ des 24h du Mans est composée à partir des chronos réalisés lors des essais qualificatifs. Nouveauté cette année avec la tenue de qualifications en plusieurs temps : les 6 meilleures écuries de chaque catégorie (LMP1, LMP2, GTE Pro et GTE Am) lors des qualifications du jeudi obtenaient leur billet pour une séance ultime, dite hyperpole, se déroulant vendredi. Durant ces 45 minutes, le meilleur chrono était retenu pour attribuer la pole position et les places sur la grille de départ pour ces six équipes. Les écuries non retenues pour l'hyperpole sont classées sur la grille de départ en fonction du temps enregistré lors des qualifications. Voici la composition de la grille de départ avec le top pour chaque catégorie :

1. Toyota n°7 (Kobayashi-Conway-Lopez) 3'15"267

2. Rebellion n°1 (Menezes-Nato-Senna) 3'15"822

3. Toyota n°8 (Nakajima-Buemi-Hartley) 3'16"649

4. Rebellion n°3 (Berthon-Deletraz-Dumas) 3'18"330

5. ByKolles n°4 (Dillmann-Spengler-Webb) 3'23"043

En LMP2 :

1. (et 6e sur la grille de départ) United Autosport n°22 (Albuquerque-Di Resta-Hanson) 3'24"528.

2. (et 7e sur la grille de départ) G-Drive Aurus n°26 (Jensen-Rusinov-Vergne) 3'24"860.

3. (et 8e sur la grille de départ) Racing Team Nederland n°29 (De Vries-Van der Garde-Van Eerd) 3'25"062.

4. (et 9e sur la grille de départ) High Class Racing n°33 (Fjordbach-Patterson-Yamashita) 3'25"426.

5. (et 10e sur la grille de départ) United Autosport n°32 (Brundle-Owen-Van Uitert) 3'25'671.

6. (et 11e sur la grille de départ) Jackie Chan DC Racing n°37 (Aubry-Stevens-Pi Tung) 3'25"875.

A noter que la première Signatech-Alpine, la n°36, a réalisé le 10e chrono de la catégorie lors des qualifications, n'obtenant pas de billet pour l'hyperpole. Elle s'élancera de cette 10e place en LMP2, soit la 15e position sur la grille de départ de ces 24 Heures du Mans.

En GTE Pro :

1. Porsche GT Team n°91 (Bruni-Lietz-Makowiecki) 3'50"874.

2. Ferrari AF Corse n°51 (Calado-Pier Guidi-Serra) 3'51"115.

3. Aston Martin Racing n°95 (Sorensen-Thiim-Westbrook) 3'51"241.

4. Aston Martin Racing n°97 (Lynn-Martin-Tincknell) 3'51"324.

5. Ferrari AF Corse n°71 (Bird-Molina-Rigon) 3'51"515.

6. Porsche GT Team n°92 (Christensen-Estre-Vanthoor) 3'51"770.

En GTE AM :

1. Ferrari Luzich Racing n°61 (Ledogar-Negri Jr-Piovanetti)

2. Porsche Dempsey Proton Racing n°77 (Campbell-Pera-Ried)

3. Porsche Team Project 1 n°56 (Cairoli-Perfetti-Ten Voorde)

4. Aston Martin Racing n°98 (Dalla Lana-Farfus-Gunn)

5. Aston Martin TF Sport n°90 (Adam-Eastwood-Yoluc)

6. Porsche Gulf Racing n°86 (Barker-Wainwright-Watson)

Vous retrouverez sur cette page, sous forme d'un top 5, les classements de toutes les catégories de ces 24h du Mans avec une mise à jour toutes les heures pour vous maintenir informé de l'évolution de la course. Retenez que Toyota ne sera pas à l'abri au départ puisque la Rebellion n°1 (Menezes-Nato-Senna) accompagnera la Toyota n°7 en première ligne grâce au chrono de Gustavo Menezes (3'15"822). L'ancien pilote Alpine a devancé la Toyota n°8 (Nakajima-Buemi-Hartley) de huit dixièmes de seconde tout de même... Le départ pourrait donc être animé et les premiers classements très serrés.

Les 24h du Mans 2020 verront finalement 59 équipages au départ. La liste complète a été officialisée mi-juillet par l'Automobile Club de l'Ouest. La liste des engagés comprend 5 LMP1 dont deux Toyota TS050 hybride, 24 LMP2, 7 équipages GTE Pro où la lutte s'annonce une nouvelle fois redoutable entre Ferrari, Porsche et Aston Martin et 23 GT de la catégorie GTE Am, qui comprend des pilotes amateurs. Notons la présence pour cette édition d'un double vainqueur de l'Indy 500 et ancien pilote de Formule 1, Juan Pablo Montoya au volant de l'Oreca 07 #21 de DragonSpeed. La liste complète des engagés est à télécharger ici.