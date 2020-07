GP d'Autriche F1 2020 : heure, programme et chaîne TV... comment suivre le 1er GP de la saison ?

GP AUTRICHE F1 - Ce week-end, débute enfin la saison de F1 2020 en Autriche sur le rapide circuit de Spielberg. Retrouvez le programme TV complet, les horaires de tous les rendez-vous du week-end pour ce Grand Prix d'Autriche.

Enfin ! Trois mois et demi après le début prévu de la saison mi-mars en Australie, le monde de la Formule 1 débute sa saison 2020 ce week-end sur le circuit de Spielberg en Autriche. Après de multiples reports de courses en pleine crise sanitaire du coronavirus, c'est donc sur le Red Bull Ring autrichien que la première course de l'année va avoir lieu ce dimanche 5 juillet. Calendrier revu oblige, le circuit va même accueillir deux courses puisqu'un deuxième Grand Prix aura lieu le week-end suivant sur ce même tracé autrichien.

Ce premier Grand Prix de la saison, forcément très attendu par les fans de F1 sevrés depuis l'hiver dernier, s'annonce en plus spectaculaire sur un tracé court qui mêle de longues lignes droites vallonnées de gros freinages sur le premier secteur avec deux épingles qui sont autant d'opportunités de déplacements puis un dernier secteur plus technique avec des courbes rapides qui s'enchaînent très vite et sur lesquels la moindre erreur de trajectoire coûte cher avec quelques bacs à graviers "à l'ancienne" ! Vendredi, ce sont les Mercedes qui se sont montrées les plus rapides lors des premiers essais libres, devançant nettement la concurrence, le champion du monde Lewis Hamilton devançant Valtteri Bottas de deux dixièmes lors des essais libres 2. Voici le programme complet du week-end !

Le GP d'Autriche 2020 se tiendra ce dimanche 5 juillet. Voici le programme complet du week-end.

Vendredi 3 juillet 2020 : essais libres 1 de F1 (11h-12h30), essais libres 2 de F1 (15h-16h30).

essais libres 1 de F1 (11h-12h30), essais libres 2 de F1 (15h-16h30). Samedi 4 juillet 2020 : essais libres 3 de F1 (12h-13h), qualifications de F1 (15h-16h).

essais libres 3 de F1 (12h-13h), qualifications de F1 (15h-16h). Dimanche 5 juillet 2020 : course du Grand Prix d'Autriche F1 (15h10-17h10).

Comme pour les saisons précédentes, le GP d'Autriche de F1 sera diffusé sur les antennes de Canal +. Toutes les séances d'essais, depuis la première séance d'essais libres le vendredi matin, seront retransmises. Privée d'autres grands événements sportifs, la chaîne diffusera tout sur Canal ++ et non sur Canal + Sport ou sur Canal + Décalé comme habituellement.

Le programme complet du GP d'Autriche :

Vendredi 3 juillet : essais libres 1 de 10h50 à 12h30 sur Canal+.

Vendredi 3 juillet : essais libres 2 de 14h50 à 16h30 sur Canal+.

Samedi 4 juillet : essais libres 3 de 11h50 à 13h sur Canal+.

Samedi 4 juillet : qualifications de 14h50 à 16h sur Canal+.

Dimanche 5 juillet : course à partir de 15h10 sur Canal+.

Il est possible de suivre ce GP d'Autriche F1 grâce aux offres de streaming disponibles. Ainsi, Canal + permet à ses abonnés d'ouvrir un compte gratuitement sur MyCanal, sa plateforme de streaming web. Il sera possible d'y visualiser les essais, qualifications et courses en direct, avec les commentaires de la chaîne Canal +. Une autre solution légale consiste à suivre la course en direct sur le site officiel de la F1. Depuis la saison dernière, F1.com propose un service appelé F1 TV Direct qui permet de visualiser de nombreuses vidéos en streaming, ainsi que les essais et courses de F1 en direct avec des informations complémentaires comme le live timing ou des statistiques. Des angles de caméras inédits sont aussi disponibles, ainsi que des caméras embarquées pour suivre votre pilote préféré comme si vous y étiez ! L'abonnement annuel coûte 64,99 euros pour cette saison 2020 raccourcie. Il est aussi possible de s'abonner de façon mensuelle. Pour ce prix, vous profitez de :