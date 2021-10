GP d'Emilie-Romagne MotoGP : horaires, qualifications, streaming... Comment suivre le Grand Prix ?

GP EMILIE-ROMAGNE. Le week-end du sacre ? Première balle de match pour Fabio Quartararo qui peut être sacré champion du monde de MotoGP, une première pour un pilote français.

[Mis à jour le 22 octobre 2021 à 10h34] Et si Fabio Quartararo était sacré champion du monde de MotoGP dès ce week-end. Le Français a en tout cas une première balle de match lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne. Le calcul est simple, avec 52 points d'avance sur Pecco Bagnaia, le Français ne doit concéder que deux points à l'Italien s'il veut être champion du monde (ou que ce dernier n'en marque pas plus de deux points, quel que soit le résultat du Français). "Si on y arrive à Misano, ça sera fantastique, mais Pecco est très fort là-bas", a lancé Quartararo lors du dernier week-end de Grand Prix. "Sinon, on aura une autre chance. Il faut juste rester calme." Car oui, pour rappel, le pilote Ducati a déjà triomphé il y a quelques semaines sur le circuit en laissant aucune chance à ses adversaires.

Le GP d'Emilie Romagne de MotoGP 2021 va avoir lieu ce dimanche 24 octobre 2021. Retrouvez le programme complet du Grand Prix d'Emilie-Romagne de MotoGP 2021 ci-dessous :

Vendredi 22 octobre 2021 : FP1 de MotoGP (9h55), FP2 de MotoGP (14h10)

Samedi 23 octobre 2021 : FP3 de MotoGP (9h55), qualifications de MotoGP : FP4 (13h30) ; Q1 (14h10) ; Q2 (14h35)

Dimanche 24 octobre 2021 : Warm-up (9h40), départ du Grand Prix de MotoGP d'Emilie-Romagne (14h)

Pour suivre cette nouvelle manche du championnat du monde de MotoGP, c'est une nouvelle fois sur les chaînes du groupe Canal +. Comme à son habitude, Canal + diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le vendredi 22 octobre puis les qualifications le samedi 23 octobre avant la course le dimanche.

Le Programme TV du GP d'Emilie-Romagne :

Vendredi 22 octobre 2021 : FP1 à partir de 9h45 et FP2 à partir de 14h heure française (Canal + Décalé).

FP1 à partir de 9h45 et FP2 à partir de 14h heure française (Canal + Décalé). Samedi 23 octobre 2021 : FP3 à partir de 9h45 (Canal + Décalé), FP4 à partir de 13h25 (Canal + Décalé ) qualifications à partir de 14h05 heure française. (Canal + Décalé).

FP3 à partir de 9h45 (Canal + Décalé), FP4 à partir de 13h25 (Canal + Décalé ) qualifications à partir de 14h05 heure française. (Canal + Décalé). Dimanche 24 octobre 2021 : "La Grille" à partir de 13h25 (Canal + Décalé), Grand Prix de Saint-Marin Moto GP à partir de 14h (Canal + Décalé).

Il est également possible de suivre la MotoGP sur ordinateur via l'offre de streaming de Canal + avec MyCanal. Disponible sur ordinateur mais aussi tablette ou smartphone via une application, MyCanal permet de suivre la TV en direct. Il suffit pour cela d'entrer votre compte abonné (mail + mot de passe) pour vous connecter. Autre option si vous n'êtes pas abonné à Canal +, le site officiel du MotoGP propose des offres de streaming vidéo. Le pass annuel est facturé 139,99 euros, le pass mensuel 29,99 euros.