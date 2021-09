GP d'Aragon MotoGP 2021 : horaires, qualifications, diffusion TV... Comment suivre le Grand Prix ?

GP ARAGON MOTO GP. Après un week-end de pause, le MotoGP fait son retour avec le GP d'Aragon en Espagne sur un circuit qu'apprécie Fabio Quartararo.

[Mis à jour le 10 septembre 2021 à 09h43] 65 points, c'est l'écart entre le Français Fabio Quartararo et l'Espagnol, champion du monde en titre, Joan Mir. Après sa démonstration à Silverstone malgré une petite blessure à la cheville à la suite d'une chute, "El Diablo" est plus que jamais leader du championnat du monde et compte bien creuser l'écart en Espagne sur un circuit où il avait signé la pole position l'année dernière. Derrière, les Suzuki devraient être à la fête et on scrutera avec attention Johann Zarco, en délicatesse au volant de sa Ducati Pramac depuis plusieurs courses.

Le GP d' Aragon de MotoGP 2021 va avoir lieu ce dimanche 12 septembre 2021. Retrouvez le programme complet du Grand Prix d'Aragon de MotoGP 2020 ci-dessous :

Vendredi 10 septembre 2021 : FP1 de MotoGP (09h55), FP2 de MotoGP (14h10)

Samedi 24 octobre 2020 : FP3 de MotoGP (09h55), qualifications de MotoGP : FP4 (13h30) ; Q1 (14h10) ; Q2 (14h35)

Dimanche 25 octobre 2020 : Warm-up (9h40), départ du Grand Prix de MotoGP d'Aragon (14h)

Pour suivre cette nouvelle manche du championnat du monde de MotoGP, c'est une nouvelle fois sur les chaînes du groupe Canal +. Comme à son habitude, Canal + diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le vendredi 10 septembre puis les qualifications le samedi avant la course le dimanche. Les essais libres seront diffusés sur l'antenne de Canal + Décalé tout comme les qualifications, à partir de 14h05 samedi alors que le Grand Prix d'Aragon, à partir de 13h25 dimanche avec la Grille, seront à suivre sur Canal +

Le Programme TV du GP d'Aragon :

Vendredi 10 septembre 2021 : FP1 à partir de 09h45 et FP2 à partir de 14h10 heure française (Canal + Décalé).

FP1 à partir de 09h45 et FP2 à partir de 14h10 heure française (Canal + Décalé). Samedi 11 septembre 2021 : FP3 à partir de 09h45 (Canal + Décalé), FP4 à partir de 13h20 (Canal + Décalé) qualifications à partir de 14h heure française. (Canal + Décalé).

FP3 à partir de 09h45 (Canal + Décalé), FP4 à partir de 13h20 (Canal + Décalé) qualifications à partir de 14h heure française. (Canal + Décalé). Dimanche 12 septembre 2021 : "La Grille" à partir de 12h25 (Canal +), Grand Prix de Teruel Moto GP à partir de 13h (Canal +).

Il est également possible de suivre la MotoGP sur ordinateur via l'offre de streaming de Canal + avec MyCanal. Disponible sur ordinateur mais aussi tablette ou smartphone via une application, MyCanal permet de suivre la TV en direct. Il suffit pour cela d'entrer votre compte abonné (mail + mot de passe) pour vous connecter. Autre option si vous n'êtes pas abonné à Canal +, le site officiel du MotoGP propose des offres de streaming vidéo. Le pass annuel est facturé 139,99 euros, le pass mensuel 29,99 euros.