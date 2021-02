Nouveau logo Peugeot : dévoilé officiellement, les photos

LOGO PEUGEOT. Annoncé depuis plusieurs mois, le tout nouveau logo de Peugeot vient d'être dévoilé. Il devrait être inauguré le mois prochain sur la nouvelle Peugeot 308.

Ce 25 février 2021 marque un tournant pour la marque au Lion qui lance sa toute nouvelle identité avec son nouveau logo. Depuis sa création, Peugeot a modifié dix fois son symbole et le fait pour la onzième fois en 2021, 10 ans après l'actuel. Secret bien gardé pendant plusieurs mois, le logo a commencé à se dévoiler sur le volant des premiers prototypes de la Peugeot 308 qui sera le premier à l'inaugurer en mars prochain. Ce 11eme logo de Peugeot depuis 1905 s'inspire de celui étrenné par la 404 au début des années 1960 mais surtout plus récemment, de celui aperçu sur le concept e-Legend présenté au Mondial de l'Auto en 2018.

Pour son design, Peugeot conserve bien évidemment son lion mais abandonne sa forme élancée, lui conférant depuis plusieurs années un côté humain et très dynamique. Ce nouveau logo, noir et blanc dans une forme triangulaire ou "demi-elliptique" comme s'amuse à le décrire nos confrères de l'Argus, est composé d'une simple tête de lion de profil avec une belle crinière. Le choix néo rétro de ce logo est également un vrai souhait de la marque qui veut rappeler des souvenirs aux amoureux de la marque. Sobre, vintage et élégant, il doit symboliser la volonté de montée en gamme du constructeur sochalien affichée avec succès ces dernières années, comme en témoignent les titres de voiture de l'année obtenus pour le SUV Peugeot 3008 en 2017 puis pour la Peugeot 208 en 2020.

© Peugeot



Quels ont été les différents logos Peugeot au fil de son histoire ?

Sachez que c'est la nouvelle Peugeot 308 qui inaugurera le tout nouveau logo de la marque. Vous voulez en savoir plus sur le modèle le plus attendu de l'année ? Voici notre dossier.

Pour l'heure il n'est toutefois pas prévu que tous les véhicules passent rapidement sous ce nouvel écusson. Peugeot explique que ce sera le cas au fur et à mesure des restylages et nouveaux modèles présentés.