Arctic Rally Finlande : heure, chaîne tv, programme... Les infos

RALLYE FINLANDE. Seconde manche du championnat du monde des rallyes avec l'Artic Rally Finlande qui se déroulera à huis clos. Diffusion TV, streaming, programme des spéciales... Toutes les infos.

Après la démonstration de Sébastien Ogier lors du Rallye de Monte-Carlo fin janvier, les pilotes du WRC se frottent à la seconde manche du championnat du monde, l'Arctic Rally Finlande. L'épreuve, qui fait sa première apparition dans le calendrier officiel, profite de l'annulation du rallye de Suède qui était prévu à cette même date. Notez que comme le premier rallye de la saison à Monte-Carlo, l'Arctic Rally est à huis-clos en raison de la pandémie du coronavirus. Retrouvez toutes les infos de l'épreuve juste en-dessous.

La deuxième épreuve du championnat du monde des rallyes débute ce vendredi 26 février 2021 jusqu'au dimanche 28 février. Deux spéciales sont au programme vendredi alors que le plus gros du rallye se déroulera samedi avec six spéciales. L'épreuve se terminera dimanche avec une spéciale et la Power Stage.

Vendredi 26 février

Shakedown Vennivaara (5,69km) à partir de 7h31

ES1, Sarriojärvi (31,05km) à partir de 14h08

ES2, Sarriojärvi 2 (31,05km) à partir de 17h08

Samedi 27 février

ES3 Mustalampi 1, 24,43 km à partir de 08h08

ES4 Kaihuavaara 1, 19,91 km à partir de 09h38

ES5 Siikakama 1, 27,68 km à partir de 11h08

ES6 Mustalampi 2, 24,43 km à partir de 14h38

ES7 Kaihuavaara 2, 19,91 km à partir de 16h08

ES8 Siikakama, 27,68 km à partir de 17h38

Dimanche 28 février

ES9 Aittajärvi 1, 22,47 km à partir de 09h08

ES10 Aittajärvi 2, 22,47km (Power Stage) à partir de 12h18

Voici le programme TV du second rallye de la saison :

Vendredi 26 février

13h30 Canal + Sport (présentation du Rallye de Finlande)

14h00 Canal + Sport : ES 1 Sarriojärvi 1 (31,05 km)

17h30 Canal + Sport : ES 2 Sarriojärvi 1 (31,05 km)

Samedi 27 février

09h05 Canal + Sport (résumé de la 1ère journée)

09h30 Canal + Sport : ES4 : Kaihuavaara 1 (19,91 km)

17h15 Canal + Sport : ES7 Kaihuavaara 2 (19,91 km) (en différé)

Dimanche 28 février

08h30 Canal + Sport (résumé de la 2ème journée)

09h00 Canal + Sport : ES9 : Aittajärvi 1 (22,47 km)

12h00 Canal + : ES10 : Aittajärvi 2 (Power Stage 22,47 km)

L'Arctic Rally est visible en intégralité en vidéo sur le site officiel du championnat du monde, wrc.com, moyennant un abonnement annuel. A la télévision, ce sont les chaînes Canal + et Canal + Sport qui vont diffuser l'intégralité du championnat du monde des rallyes en 2021. Plusieurs spéciales du rallye vont donc être retransmises sur ces chaînes françaises sur abonnement.