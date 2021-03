GP du Qatar MotoGP : heure, chaîne TV, streaming... Les infos sur le Grand Prix

GP QATAR. Coup d'envoi de la saison 2021 de MotoGP ce week-end avec le traditionnel Grand Prix nocturne au Qatar qui sera diffusé en clair sur les antennes de Canal +. Programme TV, horaires... Voici toutes les infos.

La MotoGP fait son grand retour ce week-end avec le Grand Prix du Qatar ! Après une saison 2020 incroyable avec de multiples vainqueurs dont le Français Fabio Quartararo et le titre de champion du monde surprise de Joan Mir sur Suzuki, l'année 2021 s'annonce passionnante avec de nombreuses évolutions dans le paddock. Pol Espargaro chez Repsol Honda, Johann Zarco chez Pramac, les rookies Luca Marini ou encore le champion du monde Moto 2 Bastianini chez Avintia... Mais surtout le changement de monture entre Fabio Quartararo et Valentino Rossi chez Yamaha et Yamaha Petronas.

En revanche, cette saison 2021 débute de nouveau très mal pour l'Espagnol Marc Marquez. Après une saison blanche suite à une blessure, l'Espagnol n'est toujours pas à 100% et doit déclarer forfait pour le premier Grand Prix de la saison, son équipe ne voulant pas précipiter son retour.

Le Grand Prix du Qatar MotoGP se déroule du vendredi 26 au dimanche 28 mars en nocturne. Voici le programme complet du premier GP de la saison :

L'intégralité de la saison de MotoGP sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de Canal + avec les essais libres de toutes les catégories ainsi que les qualifications. Sachez que ce Grand Prix du Qatar bénéficiera d'une diffusion en clair sur les antennes de Canal + afin de promouvoir le championnat du monde, voici le programme TV du premier GP de la saison MotoGP :

Vendredi 26 mars 2021 : FP1 13h40 – 14h25 (Canal+), FP2 18h00 – 18h45 (Canal+)

Samedi 27 mars 2021 : FP3 : 13h15 – 14h00 (Canal+), FP4 : 17h20 – 17h50 (Canal+); Q1 : 18h00 – 18h15, Q2 : 18h25 – 18h40 (Canal+)

Dimanche 28 mars 2021 : Warm-up 14h40 – 15h00 (Canal+ Sport), GP du Qatar 19h00 (Canal +)

Il est également possible de suivre la MotoGP sur ordinateur via l'offre de streaming de Canal + avec MyCanal. Disponible sur ordinateur mais aussi tablette ou smartphone via une application, MyCanal permet de suivre la TV en direct. Il suffit pour cela d'entrer votre compte abonné (mail + mot de passe) pour vous connecter. Autre option si vous n'êtes pas abonné à Canal +, le site officiel du MotoGP propose des offres de streaming vidéo. Le pass annuel est facturé 139,99 euros, le pass mensuel 29,99 euros.