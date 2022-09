Voiture Lidl : un concours pour gagner une Mini Lidl !

Lidl va lancer sa voiture. Non, le géant du discount ne se transforme pas en constructeur automobile mais propose de gagner une Mini à ses couleurs, rouge, jaune et bleu !

Nouveau buzz pour Lidl ! Après avoir affolé les ventes avec ses produits d'été siglés (serviettes et tongs notamment), après avoir défrayé la chronique avec ses baskets aux couleurs Lidl qui se sont arrachés, l'enseigne de supermarchés discount annonce la sortie d'une voiture ! Non, Lidl ne va pas devenir un constructeur automobile et vous ne verrez pas de concessions Lidl fleurir près de votre supermarché mais la marque propose un inédit jeu-concours permettant de gagner une Mini, la célèbre citadine anglaise floquée aux couleurs de Lidl, rouge, jaune et bleu.

Lidl réagit à un poisson d'avril du site Auto-Moto.com qui annonçait le 1er avril la sortie d'un SUV Lidl. La marque a presque pris le défi au mot avec cette annonce d'un jeu-concours ouvert aux clients bénéficiant du programme Lidl Plus. "six mois plus tard, ce qui était, à l'origine, une blague devient réalité.... ou presque. Lidl ne vendra pas de voitures dans ses rayons, mieux, elle va les faire gagner", annonce Lidl ce mardi 27 septembre. Les clients qui ont l'application Lidl Plus pourront participer à partir du 3 octobre et jusqu'au 13 novembre avec une chance par tranche de 30 euros d'achat. 3 Mini seront à gagner et de nombreux autres lots assure Lidl.