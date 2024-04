Les frais de fourrière ont augmenté, une seule journée de garde peut vous coûter plus de 200 euros dans cette ville

Plus de 200 euros à payer si votre voiture passe une seule journée dans la fourrière de cette ville.

Comme la panne d'essence, la mise en fourrière de sa voiture est redoutée par tous les automobilistes. A juste titre, puisque se faire enlever son véhicule ne tombe jamais au bon moment et nécessite ensuite plusieurs heures pour la récupérer. Que de temps perdu et surtout beaucoup d'argent puisque les frais de fourrière coûtent cher. C'est encore plus vrai depuis le 1er mars, date à laquelle les plafonds des frais d'enlèvement et de garde journalière pour les voitures particulières sur le territoire national ont été revus à la hausse, à l'exception des villes de Paris, Marseille, Lyon et Toulouse qui disposent d'un barème distinct.

Les tarifs de mise en fourrière, gelés depuis quatre ans, ont connu une augmentation de 6.38 euros (+5.2%) pour les frais d'enlèvement, désormais fixés à 127.65 euros, et une hausse de 33 centimes d'euros (+0.05%) pour les frais de garde journalière qui atteignent aujourd'hui 6.75 euros. Déjà élevés, ces frais cumulés s'élèvent à plus de 134 euros et ce n'est pas tout. Le déplacement du véhicule coûte toujours 15.20 euros et la pose d'un sabot, lorsqu'il faut l'immobiliser, 7.60 euros. Pour une seule journée de fourrière, et parfois juste quelques heures, il faut désormais débourser plus de 157 euros pour récupérer sa voiture !

Mais il y a pire. Comme vu plus haut, certaines grandes villes ont leur propre tarification. Elles le justifient par des problèmes de circulation et de stationnement et des difficultés de mise en œuvre des opérations d'enlèvement et de garde des véhicules. Que ce soit à Paris, Marseille, Lyon et Toulouse, le barème est plus désavantageux pour les automobilistes. La palme revenant à... Paris. Dans la capitale, rien que les frais d'enlèvement sont facturés 150 euros ! Le prix de la garde journalière, fixé à 29 euros, est quatre fois plus élevé que dans une ville lambda. Si bien qu'à Paris, se faire enlever sa voiture peut coûter plus de 200 euros en comptant le déplacement du véhicule et la pose d'un sabot.

Il existe en France plusieurs raisons pour laquelle une voiture peut être emmenée à la fourrière. Le stationnement illégal est le cas le plus fréquent, mais des infractions routières graves, comme la conduite sans permis, sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, peut également conduire à l'immobilisation du véhicule et à sa dépose en fourrière. La non présentation de documents administratifs, tels que la carte grise ou le certificat d'assurance, ou l'absence de contrôle technique sont d'autres causes susceptibles de soustraire son véhicule à son propriétaire qui devra ensuite payer (cher) pour le récupérer.