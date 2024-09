Cette station vend le Sans Plomb 95 le moins cher de France, le litre est passé sous les 1 euro 60

C'est dans cette station-service que les automobilistes peuvent trouver le litre de Sans-Plomb-95 le moins cher de France.

Il y a bien longtemps que les automobilistes n'avaient pas constaté des prix aussi bas dans les stations-services. Et ils ne vont certainement pas s'en plaindre, eux qui avaient pris de plein fouet l'inflation des prix des produits pétroliers depuis le début de la guerre en Ukraine au mois de mars 2022. Aujourd'hui, après plusieurs semaines de baisse sensible, les tarifs affichés à la pompe sont à peu près équivalent à ceux d'avant le conflit déclenché sur le sol européen, c'est à dire il y a deux ans et demi.

On est donc bien loin des 2 euros le litre d'essence, et presque autant pour celui de gasoil, qui valait aux propriétaires de véhicules thermiques de débourser pas loin de 100 euros pour faire le plein. La période de la rentrée, parfois propice à la remontée des prix des carburants, n'a jusque-là eu aucune conséquence sur la baisse générale. Ainsi, mi-septembre, le prix moyen du litre de gasoil en France s'établissait à 1.58 euro – une première depuis le 7 janvier 2022 - quand celui du Sans Plomb 95 s'écoulait à 1.67 euro.

© Sipa

Si toutes les stations-services profitent de la chute du prix du baril de pétrole pour proposer du carburant moins cher à leur clientèle, certains écarts de prix restent assez conséquents d'une région à l'autre, mais aussi d'une enseigne à l'autre. Si bien que si le prix moyen du litre du Sans Plomb 95 – le carburant le plus vendu dans l'Hexagone – tourne autour des 1.67 euro actuellement, une station-service le vend bien moins cher. Où se trouve-t-elle ? Dans une petite ville du Finistère, laquelle fait le bonheur de nombreux conducteurs bretons.

C'est au Folgoët, à 25 kilomètres de Brest, qu'il est possible d'acheter chez Leclerc un litre de Sans Plomb 95 pour seulement 1.57 euro. Personne ne fait mieux dans l'Hexagone, et à ce tarif là les automobilistes peuvent remplir leur réservoir de 50 litres pour moins de 80 euros. Il s'agit d'ailleurs de la seule station-service implantée en France, avec celle de Grand-Fougeray, toujours en Bretagne mais cette fois-ci en Ille-et-Vilaine, à afficher le litre de SP 95 à un tarif inférieur à 1 euro 60.

C'est grosso modo 40 centimes de moins qu'il y a deux ans, soit une économie de 20 euros sur un plein de 50 litres. Si vous habitez pas loin du Folgoët, une bourgade peuplée de moins de 4 000 habitants, vous savez désormais où aller quand vient l'heure de faire le plein.