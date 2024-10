Cette nouvelle arnaque piège de nombreux automobilistes – la note peut être particulièrement salée

Quelle est cette nouvelle arnaque qui piège de très nombreux automobilistes ?

Pour le plus grand malheur des automobilistes, l'imagination des malfaiteurs est intarissable. Les arnaques pour s'attaquer au porte-monnaie des Français n'ont jamais été aussi nombreuses et il est de plus en plus difficile de discerner le faux du vrai. Il vous est peut-être récemment arrivé de recevoir un appel téléphonique de Carglass, France Pare-Brise, Mondial Pare-Brise ou A+ Glass pour faire remplacer le pare-brise de votre auto. Si tel est le cas, il y a de très grandes chances qu'il s'agissait d'une escroquerie. Depuis deux ans, les arnaques au pare-brise se multiplient sur l'ensemble du territoire et de plus en plus d'automobilistes en font les frais.

La technique est très bien rodée : une personne se fait passer pour un salarié de l'une des grands spécialistes cités plus haut et vous propose de changer le pare-brise de votre véhicule, même s'il est encore en bon état. Pour appâter le chaland, l'interlocuteur n'hésite pas à sortir le grand jeu : remboursement de la franchise, chèques-cadeaux, voyages...tout est bon pour vous convaincre. Comme il est grand seigneur, l'escroc, après vous avoir demandé une photocopie de la carte grise et de l'attestation d'assurance du véhicule, vous prévient qu'il s'occupera de toutes les démarches, notamment auprès de votre compagnie d'assurance.

© 123RF

Pour réussir leur coup, ces sociétés frauduleuses, en pleine expansion, vont déclarer un faux sinistre. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe aucune loi stipulant qu'un pare-brise possède une durée de vie limitée et rien n'impose de le changer s'il n'est pas cassé ou fissuré. Pour que la compagnie d'assurance prenne en charge la facture du client lésé, il faut forcément faire passer la réparation pour un bris de glace. C'est là que l'automobiliste piégé par le démarchage téléphonique risque gros. En effet, il s'expose à une condamnation pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende pour avoir commis une arnaque à l'assurance bien malgré lui.

Il est alors impératif de prouver sa bonne foi, sachant que l'assurance peut aussi à tout moment radier un assureur qui a tenté de l'arnaquer. Autre désagrément causé par cette arnaque qui a le vent en poupe, ces sociétés frauduleuses utilisent des pare-brises low-cost. Pas dit que la réception de chèques-cadeaux ou de bons de réduction compense le fait de rouler avec un pare-brise de mauvaise qualité, ce qui peut se révéler dangereux sur la route.

Pour éviter de se faire avoir, gardez en tête que les sociétés de pare-brise agréées, comme Carglass ou France Pare-Brise, ne pratiquent jamais le démarchage téléphonique. Une information plutôt utile pour ne pas se faire arnaquer.