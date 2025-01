Dakar 2025 : Al-Rahji prend les commandes en autos, Sanders contrôle en motos

Le Dakar 2025 s'est élancé le 3 janvier et se dispute encore intégralement en Arabie Saoudite cette année. Retrouvez toutes les informations sur le plus prestigieux des rallye-raids.

Eurosport est également encore de la partie. Un programme quotidien d'une cinquantaine de minutes pour revenir sur les moments forts de la course est diffusé à 21h sur Eurosport 1, du 3 au 11 janvier, puis sur Eurosport 2 entre le 12 et le 17 janvier. Les couche-tard peuvent suivre la rediffusion à partir de minuit, sinon il faut attendre le lendemain matin à 8h30. Enfin, France Télévisions couvre la 47ème édition du Dakar à travers l'émission Tout le Sport, programmée du lundi au samedi à 19h50 sur France 3, et dans Stade 2 le dimanche de 20h05 à 21h05 sur la même chaîne.

Comme l'année dernière, le chaîne L'Equipe, gratuite et disponible sur la TNT, est le diffuseur officiel du Dakar 2025. L'arrivée des étapes est retransmise en direct tous les jours à partir de 11h50. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder, le Journal du Dakar, à 18h10, est l'occasion de voir les principales images de la journée tandis que Le grand résumé, à 20h05, offre un décryptage plus complet avec les réactions des principaux concurrents. Tous les directs des émissions et les replays sont disponibles en simultanés sur le site et l'application L'Équipe.

Si cette étape marathon est l'une des clés de la course, d'autres pièges ont été tendus aux participants pendant les 15 jours du rallye. L'année dernière, l'Espagnol Carlos Sainz et son copilote Lucas Cruz s'étaient imposés dans la catégorie auto tandis que l'Américain Ricky Brabec avait triomphé en moto. Souvent placé mais jamais gagnant, le Français Sébastien Loeb, désormais au volant d'une Dacia, espère que sa neuvième participation sera la bonne. A noter que Stéphane Peterhansel, surnommé "monsieur Dakar" en raison de ses 14 victoires (6 en moto puis 8 en auto) – la première en 1991, la dernière en 2021 -, a décidé de ne pas prendre le départ cette année.

C'est reparti pour un tour. La 47ème édition du Dakar se dispute entre le 3 et le 17 janvier 2025 avec cette année encore un parcours intégralement tracé en Arabie Saoudite. Un prologue et douze étapes sont proposés aux concurrents, dont la redoutable "48h chrono", introduite en 2024, dès le troisième jour. Les pilotes vont alors parcourir plus de 1 000 kilomètres en deux jours, dont 965 de spéciale, avec un arrêt à 16h lors de la première journée, avec l'obligation pour chacun de rejoindre la zone de repos la plus proche. Les concurrents possèdent du matériel de camping pour passer la nuit dans le désert sans avoir aucune information sur les performances de leurs rivaux.

Dernières mises à jour

11:18 - Autos : La victoire pour Al-Attiyah, Al-Rahji nouveau leader ! A trois jours de l’arrivée du Dakar 2025, tout reste ouvert dans la catégorie autos. Leader de la course depuis plus d’une semaine, Henk Lategan (Toyota Gazoo) a perdu les commandes du rallye ce mardi à l’issue de la neuvième étape disputée entre Riyadh et Haradh. Le Sud-Africain n’a pris que la 11ème place de la spéciale disputée sur 357 kilomètres et a concédé près de 13 minutes sur Yazeed Al-Rahji (Overdrive) qui en profite pour s’emparer des commandes du classement général. Le Saoudien, troisième aujourd’hui, possède 7 minutes et 9 secondes d’avance sur Lategan à trois jours de la fin du Dakar. Derrière eux, Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), vainqueur de la spéciale, et Matthias Ekström (Ford M-Sport) peuvent encore nourrir un mince espoir de triompher vendredi à Shubaytah puisqu’ils ont effectué un petit rapproché au général où ils pointent respectivement aux quatrième et troisième places à désormais 25 et 24 minutes du nouveau leader.

09:52 - Motos : Benavides encore devant Van Beveren Comme la veille, Luciano Benavides (KTM) a remporté l'étape du Dakar, sa troisième depuis le départ le 3 janvier, en devançant une nouvelle fois le Français Adrien Van Beveren (Honda) à l'issue des 357 kilomètres de spéciale entre Riyadh et Haradh. L'Argentin, quatrième du classement général, a repris un petit peu moins de deux minutes à Van Beveren, lequel a en revanche grignoté du temps à Tosha Schareina (Honda), seulement septième à près de sept minutes du vainqueur du jour mais sorti indemne d'une spectaculaire chute qui aurait pu lui coûter beaucoup plus cher. Le Nordiste n'est plus qu'à 5 minutes et 36 secondes de la deuxième place à trois jours de la fin du rallye. De son côté, Daniel Sanders semble intouchable. L'Australien, troisième aujourd'hui au guidon de sa KTM, compte désormais près d'un quart d'heure d'avance sur Schareina.

13/01/25 - 14:28 - Motos : Benavides s’impose devant Van Beveren, Sanders maitrise La huitième étape du Dakar 2025, disputée lundi sur 487 kilomètres entre Al Duwadimi et Riyadh, a souri à Luciano Benavides (KTM). L’Argentin, déjà le plus rapide sur la cinquième étape, a devancé de deux minutes le Français Adrien Van Beveren (Honda) avec lequel il s’était arrêté plus d’une demi-heure sur le début du tracé pour secourir le Chilien Pablo Quintanilla, victime d’une lourde chute et contraint à l’abandon. Les deux motards ont ensuite récupéré le temps perdu à aider leur homologue grâce à leurs données GPS et n’ont appris leur classement qu’à leur arrivée au bivouac après la liaison. Toujours leader, Daniel Sanders (KTM), a privilégié la prudence, se classant septième mais en concédant moins de 7 minutes au vainqueur du jour et seulement 3 minutes et 30 secondes sur Tosha Schareina (Honda), son plus sérieux concurrent au classement général. L’Australien possède encore plus de 11 minutes d’avance sur l’Espagnol tandis que Van Beveren, troisième, pointe à 21 minutes.

13/01/25 - 11:46 - Autos : Lategan se donne de l'air, Ekström et Al-Attiyah perdent du temps Alors que son avance au classement général sur Yazeed Al-Rahji (Overdrive) avait fondu à 21 secondes la veille, Henk Lategan a quelque peu repris ses distances sur le pilote saoudien, lundi, lors de la huitième étape du Dakar 2025. Le Sud-Africain s'est imposé à l'arrivée à Riyadh, après 487 kilomètres de spéciale, avec un petit peu plus de deux minutes d'avance sur son compatriote Guy David Botterill, comme lui au volant d'une Toyota Gazoo. Mais Lategan a surtout repris 5 minutes et 20 secondes à Al-Rahji, sixième de l'étape, et encore plus à ses deux autres poursuivants Matthias Ekström (Ford M-Sport) et Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders). Le Suédois et le Qatari ont respectivement perdu 18 et 12 minutes sur le leader de la course, ce qui relègue les troisième et quatrième du classement général à 29 et 34 minutes. Al-Rahji, passé tout près dimanche de prendre les commandes du rallye, se retrouve quant à lui repoussé à 5 minutes et 41 secondes de Lategan.

13/01/25 - 09:18 - Motos : Quintanilla chute et abandonne Septième ce lundi matin au départ de la huitième étape du Dakar 2025, Pablo Quinanilla a lourdement chuté au guidon de sa Honda et a été contraint d'abandonner la course. Le pilote chilien était l'un des outsiders pour la victoire finale au départ du rallye le 3 janvier, lui qui avait déjà terminé deux fois deuxième et compte six Top 5 à son palmarès. A noter que le Français Adrien Van Beveren et l'Argentin Luciano Benavides ont passé plus d'une demi-heure auprès de Quintanilla après sa chute, un temps qui leur sera restitué une fois arrivés à Riyadh.

11/01/25 - 15:20 - Autos : L'étape pour De Mevius, Chicherit abandonne Gilles de Mevius, épaulé de son copilote français Matthieu Baumel, a remporté, samedi, la sixième étape du Dakar disputée sur 605 kilomètres entre Hail et Al Duwadimi. Le Belge, au volant de sa Mini X-Raid, a devancé le Portugais Ferreira de 1 minute et 34 secondes pour un doublé Mini. Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), relégué à deux minutes, a pris la troisième place tandis que le leader de la course, Henk Lategan (Toyota Gazoo) a signé le septième temps de la spéciale à 6'36" du vainqueur du jour. Le Sud-Africain demeure leader au classement général mais a perdu trois minutes Yazeed Al-Rahji (Overdrive) qui se rapproche à sept minutes. Le Suédois Matthias Ekström (Ford M-Sport) reste troisième à 22 minutes, Al-Attiyah quatrième à une demi-heure. Dixième au départ de cette sixième étape, le Français Guerlain Chicherit, lequel disputait son 14ème Dakar, a été contraint à l'abandon après avoir eu un accident avec sa Mini X-Raid.