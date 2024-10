Mondial de l'Auto 2024 : les dates et prix des billets, quels seront les nouveaux modèles ?

Le Mondial de l'Auto 2024 est de retour à Paris au mois d'octobre. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre son actualité.

Si les salons de l'automobile ne font plus autant recette que par le passé, les férus de voitures peuvent encore profiter de ces grands rassemblements et en prendre plein les yeux. Après une édition 2022 post-Covid un peu timide, le Mondial de l'Auto 2024 a réussi à attirer de nombreux constructeurs – plus d'une trentaine – parmi lesquels les historiques marques françaises Renault, Peugeot, Citroën mais aussi Tesla et plusieurs fabricants chinois. L'occasion de venir découvrir et d'approcher de près de nombreuses nouveautés amenées (ou pas) à envahir nos routes prochainement. Le Mondial de l'Auto 2024 se déroulera comme de coutume sur une période d'une semaine, du 14 au 20 octobre prochain. Retrouvez toutes les infos pratiques ci-dessous.

Le Mondial de l'Auto 2024 ouvrira ses portes au grand public le 15 octobre à Paris Expo Porte de Versailles après une journée du 14 octobre réservée à la presse et aux professionnels. Le salon durera jusqu'au dimanche 20 octobre.

Lundi 14 octobre : 7h00-Minuit

Mardi 15 octobre : 9h30-20h (dernier accès 19h)

Mercredi 16 octobre : 9h30-20h (dernier accès 19h)

Jeudi 17 octobre : 9h30-20h (dernier accès 19h)

Vendredi 18 octobre : 9h30-22h (dernier accès 21h)

Samedi 19 octobre : 9h-22h (dernier accès 21h)

Dimanche 20 octobre : 9h-18h30 (dernier accès 17h30)

Y a-t-il une billetterie en ligne ?

Une billetterie en ligne est ouverte sur le site officiel du Mondial de l'Auto 2024 → https://mondial.paris/infos-pratiques/billetterie

Un billet est valable pour un jour complet dans les allées du Salon de l'Auto, sauf le week-end où une double billetterie est mise en place avec des billets pour le matin ou l'après-midi. Il est également possible d'acheter des billets uniquement pour la nocturne du samedi.

Quels sont les prix des billets du Mondial de l'Auto ?

Il existe une tarification pour les adultes (à partir de 16 ans) et une autre pour les enfants âgés de 7 à 15 ans. L'entrée est gratuite entre 0 et 6 ans. Le billet pour la journée en semaine coûte 18 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants.

Le samedi et le dimanche, la place pour le matin (9h-12h30) et pour l'après-midi (à partir de 13h30) est vendue 22 euros pour les adultes et 12 euros pour les enfants. Le billet pour la nocturne du samedi (à partir de 18h30) coûte 16 euros quel que soit l'âge du bénéficiaire.

Quelles nouveautés seront présentées au Mondial de l'Auto 2024 ?

Les nouveaux modèles seront légion à Paris et l'occasion est trop belle pour les approcher. Du côté de Peugeot, la 408, qui passe enfin à l'électrique (e-408), aura été dévoilée seulement quelques jours avant le Salon et devrait attirer les curieux. Sur le stand de la marque au Lion figureront également en bonne place les versions "Long Range" (grande autonomie) des e-3008 et e-5008. Le stand Renault va sans doute être pris d'assaut avec la présentation de sa nouvelle R5 E-Tech évidemment, mais aussi avec la version de série de la R4 E-Tech qui sera dévoilée pour la première fois lors du Mondial. Ce crossover urbain, héritier de l'iconique 4L, sera lui aussi entièrement électrique.

La marque au losange jouant à fond la carte rétro, la Renault 17, modèle incontournable des années 70, sera également présentée dans un concept électrique imaginé par le designer français Ora-Ïto. Alpine ne sera pas en reste avec sa nouvelle petite citadine A290, laquelle arrivera prochainement en concessions, et le concept-car de l'A390, son futur SUV. La Citroën C4 restylée ou encore le futur Bigster de Dacia seront également de la partie.

La liste des constructeurs présents

Voici la liste complète des constructeurs qui exposeront leurs modèles lors du Mondial de l'Auto 2024. A noter parmi les grands absents cette année les marques Cupra, Hyundai, Mercedes, MG, Nissan, Opel, Toyota et Volvo.