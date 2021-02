Nouveau Nissan Qashqai : photos, prix... Tout savoir

NISSAN QASHQAI 2021. En perte de vitesse, le Nissan Qashqai vient de se refaire une beauté avec la 3e génération. Quels sont les changements, quel est son prix ? Toutes les photos et infos dans notre dossier.

[Mis à jour le 19 février à 09h28] Fondateur du terme crossover, le Nissan Qashqai 2021 a été dévoilé ce 18 février par le constructeur. Sans faire une grosse révolution esthétique pour conserver ce qui fait le charme du Qashqai, le SUV propose des lignes plus resserrées malgré l'apparition pour la première fois de jantes de 20" qui lui confère un aspect très robuste. Toujours point de vu design, le nouveau Nissan Qashqai propose toujours sa calandre en forme de V et améliore ses feux "boomerang" avec des lignes beaucoup plus fines. Pour cette 3e génération, Nissan a également décidé de miser sur l'électrique en abandonnant le moteur diesel. Basé sur la nouvelle plateforme CMF-C, le nouveau Nissan Qashqai proposera dans quelques semaines une motorisation e-POWER, une première en Europe.

Pour son lancement, sachez que Nissan propose une série limitée à 1000 exemplaires appelée Première Edition dès ce 18 février à un prix de 36 240 € TTC pour la version Mild-Hybrid 140 ch. et 39 340 € TTC pour la version Mild-Hybrid 158 ch. Xtronic. Voici ce qu'on sait sur le tout nouveau Nissan Qashqai.

Vous êtes un adepte du Qashqai, premier modèle de l'histoire à utiliser le terme de crossover ? Voici toutes les photos de la 3e génération du SUV.

Nouvelle signature lumineuse. Le SUV de Nissan propose une nouvelle signature lumineuse beaucoup plus resserrée en forme de Y ou en boomerang à l'avant du véhicule mais également à l'arrière.

Des dimensions qui évoluent. Le nouveau Qashqai est de 4,43 m de longueur (+3,5 cm), 1,84 m de largeur (+3,2 cm), 1,615 m de hauteur (+2,5 cm), 2,67 m d'empattement (+2 cm). Son coffre affiche 504 L, c'est 74 L de mieux qu'aujourd'hui.

Un équipement tactile dernière génération. L'écran tactile mesure 9'' de diagonale et dispose de molettes pour le réglage du volume et la recherche des stations ou des plages de musique. Des commandes physiques sont également à disposition pour le réglage de la climatisation. Un affichage tête haute par projection (dalle de 10,8'') est également proposé.

Les moteurs. Le nouveau Qashqai disposera du bloc 1.3 DiG-T développant 140 ou 158 ch et sera toujours associé à une batterie 12V et un alterno-démarreur. La motorisation e-Power associant un 3-cylindres à un électromoteur affichant 190 ch fera également son apparition avec la 3e génération du Qashqai.

Le nouveau Nissan Qashqai propose un système d'info-divertissement bardé de services connectés. Ces services incluent l'intégration de smartphones, le Wi-Fi à bord allant jusqu'à sept appareils et les services NissanConnect.

Le combiné d'instrumentation est désormais constitué d'un grand écran TFT haute définition de 12,3'.

Un nouvel affichage tête haute de 10,8'' est également présent.

Le volume du coffre a été augmenté de plus de 70 litres par rapport au modèle de la génération précédente.

Conduite assistée ProPilot. Il permet de contrôler les distances et la vitesse, sur une seule voie. Le système gére les accélérations, freinages jusqu'à l'arrêt et redémarrages dans les embouteillages : la technologie est capable de redémarrer automatiquement si le véhicule est à l'arrêt depuis moins de trois secondes et que le trafic devant la voiture repart.

Freinage d'urgence intelligent avec détection cyclistes et intersections en complément de la détection piétons.

Nouvel airbag central, qui se déploie entre les deux sièges avant pour empêcher les occupants de la première rangée de se heurter en cas de choc latéral.

Le nouveau Nissan Qashqai sera disponible en 9 couleurs de carrosserie avec 5 combinaisons bi-ton, créant 14 variations au choix

Le Nissan Qashqai III ne bénéficiera que de motorisations essence électrifiées, le SUV reposant sur l'évolution de la plateforme CMF-C/D. La première version disposera du bloc 1.3 DiG-T développant 140 ou 158 ch et sera associé à une batterie 12V et un alterno-démarreur. Le modèle plus haut de gamme disposera d'une boîte à variation continue et d'une transmission intégrale comme le rapporte l'Argus. Grande nouveauté pour cette 3e génération, l'arrivée en Europe de la motorisation e-Power associant un 3-cylindres à un électromoteur. Seul à fournir sa puissance aux roues, il affiche 190 ch. Le moteur essence a une autre fonction : servir de générateur pour recharger la batterie ou pour apporter l'énergie nécessaire au fonctionnement du système électrique.

Si la gamme tarifaire n'est pas encore totalement connue, sachez que 1 000 exemplaires du Nissan Qashqai Première Edition seront proposés aux clients, dès ce 18 février. Le SUV sera accessible à partir de 36 240 € TTC pour la version Mild-Hybrid 140 ch. et 39 340 € TTC pour la version Mild-Hybrid 158 ch. Xtronic.

Officiellement dévoilé ce 18 février, le nouveau Nissan Qashqai sera commercialisé, en théorie, au printemps 2021. En revanche, la gamme e-Power n'est pas attendue avant 2022.

Nous avons pu nous mettre derrière le volant de l'actuelle version du Nissan Qashqai, dans son édition Drive dotée du bien connu diesel 1.6L dCi de 130 chevaux. Inratable dans ce bleu électrique, notre Qashqai nous a emmenés en région parisienne, à Saint-Germain-en-Laye précisément. Sur la Francilienne, nous avons apprécié la simplicité d'utilisation de son système de conduite assistée ProPilot. Il réunit "le régulateur de vitesse intelligent, l'aide au maintien dans la voie, et l'assistant de conduite en embouteillage". Retrouvez nos photos et nos impressions en cliquant ci-dessus.