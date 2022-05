Peugeot 408 : elle arrive, ce que l'on sait déjà du SUV

PEUGEOT 408. Comme confirmé par Peugeot le mardi 31 mai 2022, la Peugeot 408 sera le prochain modèle de la marque à être présenté. Il devrait prendre la forme d'un SUV coupé. Voici les premières infos.

[Mis à jour le 31 mai 2022 à 13h41] Un nouveau modèle Peugeot va bientôt rejoindre la gamme de la marque au Lion. Après avoir dévoilé ces derniers mois la nouvelle 308 dans la foulée du lancement réussi de la nouvelle citadine 208, la marque au Lion annonce l'arrivée d'une nouvelle Peugeot 408. Si ce nom de modèle existait déjà pour désigner une berline tri-corps destinée notamment au marché chinois, la 408 n'était pas vendue sur le marché français. Elle ne le sera en fait toujours pas puisque Peugeot lui substituera un modèle 100% neuf, une Peugeot 408 au design bien différent et vendue sur davantage de marché, notamment en Europe.

Quelles sont les premières infos sur la Peugeot 408 ?

De nombreuses rumeurs évoquaient l'arrivée prochaine d'un nouveau véhicule au sein de la gamme Peugeot. Certaines de ces indiscrétions évoquaient un crossover entre berline et SUV quand d'autres penchaient vers un mélange entre SUV et coupé, une impression confirmée par des photos volées de modèles déguisés et shootés en plein test. Le mardi 31 mai 2022, Peugeot a mis un terme provisoire à ces rumeurs en confirmant l'arrivée d'un nouveau modèle, sans lever le voile totalement sur son design. "Inattendue, c'est une Peugeot d'une nouvelle espèce : elle combine de manière originale des codes caractéristiques des SUV avec une silhouette dynamique de Fastback", explique la marque, confirmant la piste d'un SUV coupé. Voici ce qu'il faut retenir de cette première annonce :

Peugeot va donc lancer avec la Peugeot 408 un SUV coupé, répondant à Renault qui a lancé en 2020 le Renault Arkana sur la marché français.

La Peugeot 408 sera lancée sur de nombreux marchés puisqu'elle est présentée comme "une voiture globale" par la marque au Lion.

Son design devrait apporter de la fraîcheur au coeur de la gamme Peugeot, la marque évoque d'ailleurs "de nouvelles expériences", une "allure inédite" et un véhicule destiné à ceux "pour qui l'automobile est un plaisir".

Dispose-t-on déjà de photos de la Peugeot 408 ?

Outre plusieurs photos de modèles en tests récemment, on dispose d'une première photo officielle de cette Peugeot 408, la marque au Lion ayant accompagné son communiqué de presse du 31 mai 2022 d'une photo teasing.

© Peugeot

Peugeot a déjà donné une date, celle de la future présentation officielle de la Peugeot 408. "La nouvelle Peugeot 408 sera dévoilée vers la fin du mois de juin 2022", précise la marque française. Avec une telle date, on peut attendre de premiers essais destinés à la presse avant la fin de l'année pour un lancement commercial au début de l'année 2023.

A quel prix sera vendu la nouvelle Peugeot 408 ?

La Peugeot 408 devrait reposer sur la plateforme technique EMP2 déjà utilisée par la Peugeot 308 et sa cousine allemande l'Opel Astra. L'offre de motorisations devrait également être proche de la berline compacte de la marque au Lion avec sans doute de l'hybride rechargeable également disponible au sein de la gamme. Le prix est encore inconnu mais Peugeot devrait calquer son prix de lancement sur ceux de son principal rival en France, le Renault Arkana. Celui-ci est actuellement vendu à partir de 31 300 euros.