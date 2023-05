Nouvelle Peugeot 208 : design, motorisation hybride, prix… Toutes les infos sur la version restylée

PEUGEOT 208 RESTYLEE. Meilleure vente du marché français ces trois dernières années, la Peugeot 208 de deuxième génération va s'offrir un relooking durant l'été avec pour la marque l'objectif de conserver son leadership affirmé sur le segment des citadines.

Sortie en 2019, sept ans après le premier opus, la Peugeot 208 de deuxième génération a fait un carton. Dès l'année suivante, la citadine a éjecté sa grande rivale, la Renault Clio, de sa position de voiture la plus vendue en France. Un trône que la petite lionne a conservé en 2021 et 2022 quand la Clio descendait sur la troisième marche du podium au profit de la Dacia Sandero.

Arrivée en milieu de vie, la 208 II va passer par la case restylage cette année, avec une présentation attendue pendant l'été, soit quelques semaines après sa rivale Clio elle aussi objet d'un gros lifting dévoilé au printemps 2023. Relooker un modèle qui marche aussi bien n'est pas sans risques, et les équipes du designer en chef Matthias Hossann, arrivé chez Peugeot en 2020, donc après le lancement de la deuxième génération de la 208, sont forcément sous pression à quelques encablures de sa sortie prévue dans les prochaines semaines. Retrouvez ci-dessous ce que l'on sait déjà sur la nouvelle version du modèle le plus vendu en Europe l'année dernière !

Les premières infos sur la nouvelle Peugeot 208 restylée

Surprenante dans le bon sens du terme lors de sa sortie en 2019, la Peugeot 208 de deuxième génération a séduit le grand public par sa ligne moderne et assez spectaculaire. Pour son restylage, les ingénieurs et designers de la marque se sont lancés dans une refonte en profondeur avec notamment quelques éléments déjà vus sur les derniers modèles Peugeot. Voici les principales nouveautés à connaître.

Les changements les plus marquants entre la Peugeot 208 de 2019 vs celle de 2023 s'opèreront à l'avant du véhicule. La calandre, très descendante sur la dernière version, sera beaucoup plus étirée pour accueillir en son centre le nouveau logo de la marque ainsi mieux mis en valeur. La proue de la Peugeot 208 restylée, plus épurée, fera bien ressortir la nouvelle signature lumineuse de la marque, avec les trois griffes placées de part et d'autre de la calandre et empiétant largement sur le bouclier.

Sur les flancs, les nouveautés seront moins spectaculaires. Si le nouveau logo Peugeot sera apparent sur le moyeux des jantes, il pourrait ne pas apparaître sur les ailes avant, à l'instar de ce qui a été fait sur la 508 restylée. Cela confirmerait l'abandon précoce de cette signature pourtant développée sur les dernières 308 et 408.

A l'arrière du véhicule, le monogramme 208, en italique, apparaîtra au pied du coffre, sur la gauche. Le Lion, habituellement situé sous l'essuie-glace, devrait disparaître tandis que le bandeau lumineux qui relie les feux arrière en ceinturant la malle arrière pourrait légèrement évoluer.

A l'intérieur, la principale nouveauté proviendra du nouveau système multimédia, plus réactif, installé sur un écran plus grand, identique à celui implanté dans la nouvelle 308. Les différentes ambiances lumineuses dans l'habitacle seront revisitées. Enfin, le nouveau logo de la marque prendra place au centre du volant, sur l'air-bag conducteur.

Quels moteurs seront proposés sur la Peugeot 208 restylée ?

Il y aura aussi du nouveau côté moteurs, avec notamment l'arrivée de la toute première 208 hybride. Equipée d'un bloc essence PureTech micro-hybridé à 48V, elle atteindra 100 et 136 chevaux selon les versions. Le moteur électrique embarqué sur le modèle 2023 sera plus puissant que celui de 2019, passant de 136 à 156 ch. La e-208 verra ses performances en matière d'autonomie également progresser, avec une nouvelle batterie lui permettant de rouler une quarantaine de kilomètres supplémentaires pour franchir allègrement le cap des 400 kilomètres.

C'est au début de l'été que la Peugeot 208 restylée devrait faire ses premiers tours de roue. Sa commercialisation est prévue à la rentrée prochaine avec un délai de livraison estimée à environ huit semaines.

A quel prix sera vendu la Peugeot 208 restylée ?

Actuellement vendue 18 630 euros en entrée de gamme dans sa version Like à motorisation essence, contre 34 800 pour le modèle équivalent en électrique, la Peugeot 208 de nouvelle génération coûtera logiquement un petit peu plus cher après restylage. Il faudra sans doute débourser 20 000 euros pour s'offrir la Peugeot 208 restylée de base et pas loin du double pour la nouvelle version de la e-208.