Renault Arkana : prix à la baisse et nouveau look pour le SUV coupé

RENAULT ARKANA. Arrivé sur le marché français en 2021, le Renault Arkana s'est offert son restylage de mi-carrière. Si les transformations du SUV restent assez minimes, la marque au losange a revu sa grille tarifaire à la baisse. Voici toutes les informations à connaître.

[Mis à jour le 24 juillet 2023 à 15h56] Après avoir séduit l'Asie puis la Russie, le Renault Arkana, produit en Corée du Sud sous le label Renault Samsung Motors et appelé XM3 dans le continent voisin, est arrivé en France au printemps 2021. Le succès du SUV coupé s'est propagé à l'ouest de l'Europe et la marque au losange a décidé de lui offrir une petite mise à jour en ce mois de juillet. Un relooking a minima, toutefois marqué par la création de la nouvelle finition Esprit Alpine, désormais symbole du haut de gamme des modèles Renault. La bonne nouvelle de ce restylage, c'est surtout la baisse du prix du crossover, dont l'entrée de gamme coûte désormais 31 000 euros. Retrouvez ci-dessous toutes les informations concernant le Renault Arkana.

Les nouveautés du Renault Arkana restylé

Comme indiqué plus haut, Renault n'a pas révolutionné les contours de son crossover venu d'Asie. Quelques retouches à l'extérieur, avec notamment l'adoption de la nouvelle identité de la marque, et la simplification des finitions désormais au nombre de trois : Evolution, Techno et Esprit Alpine.

Le logo Renault redessiné il y a maintenant deux ans et rebaptisé "Nouvel'R" prend place au centre de la calandre, au cœur d'un bandeau noir qui relie les phares avant du SUV coupé. La grille de la calandre adopte également cette nouvelle signature de la marque, avec, comme nous le détaille le constructeur, la "répétition de losanges façon déstructurée, en écho au losange central." Le chrome de la calandre a pour sa part disparu.

© RENAULT

A l'arrière, circulez il n'y a rien à voir, ou presque. Le nouveau sigle Renault, en chrome noir, fait son apparition au centre du hayon et est assorti au nom ARKANA écrit en lettres majuscules. Les feux arrière sont désormais légèrement fumés.

© RENAULT

Comme sur les derniers modèles de la marque mis à jour, le Renault Arkana se décline désormais en trois finitions. La finition Evolution marque l'entrée de gamme du crossover, suivie de la finition Techno et enfin la nouvelle finition Esprit Alpine. Cette dernière, qui allie à la fois l'esprit chic et sportif du constructeur, se démarque notamment par des jantes spécifiques de 19 pouces, un nouvel aileron arrière, un pédalier en aluminium et des sièges chauffants ornés de surpiqûres bleus et du logo Alpine.

© RENAULT

Le nouveau Renault Arkana propose toujours sept coloris à sa clientèle, mais une nouvelle couleur est venue en chasser une autre. Le Bleu Nocturne, inauguré sur la Megane E-Tech, a rejoint au catalogue le Blanc Solide, le Blanc Perle, le Gris Métal, le Bleu Zanzibar et le Rouge Flamme. Le Orange Valencia ne sera quant à lui plus commercialisé.

Quelles motorisations sur le Renault Arkana restylé ?

Aucun changement sous le capot. Le Renault Arkana conserve ses deux moteurs essence à hybridation légère d'une puissance respective de 140 et 160 chevaux. Idem pour le full hybrid, de 145 chevaux, le troisième choix de motorisation au catalogue qui représente 63% des ventes du crossover sur le premier semestre de l'année 2023.

Quel est le prix du Renault Arkana restylé ?

Renault a profité du relooking de son SUV coupé pour mettre à jouer sa grille tarifaire. Vendue en début d'année à 32 500 euros dans sa finition Evolution avec sa motorisation à hybridation légère de 140 ch, la même version du Arkana, mais restylée, sera... moins chère. Le constructeur a fait le choix de revoir ses tarifs à la baisse, et ce modèle en entrée de gamme coûte désormais 31 000 euros, soit une "ristourne" de 1 500 euros. La même finition avec la motorisation E-Tech fait grimper le prix du crossover à 33 000 euros. Il faut ajouter 1 600 euros si l'on préfère monter en gamme avec la finition Techno (32 600 et 34 600 euros). Enfin, pour mettre la main sur le Arkana Esprit Alpine, la mise minimum est de 35 800 euros avec le moteur mild hybrid de 160 chevaux. Avec la motorisation full hybrid, la version sportive du crossover grimpe à 37 600 euros.

Quand sortira le Renault Arkana restylé ?

Toujours produit à l'usine de Busan, en Corée du Sud, cet Arkana restylé est disponible à la commande depuis le mois de juillet. Son arrivée dans les concessions est attendue à l'automne, possiblement au mois de novembre.

Les photos du Renault Arkana (2021)

Le design du Renault Arkana est clairement celui d'un SUV coupé. La voiture a pour objectif de concurrencer les modèles allemands, comme le BMW X6 ou le Mercedes GLE Coupé. L'avant s'aligne sur le dessin des Renault actuelles, avec des feux à LED en forme de C comme sur la Mégane ou la Talisman. On a bien affaire ici à un crossover, croisement entre une berline, un coupé et un SUV. Retrouvez toutes les photos du Renault Arkana en cliquant sur l'image ci-dessus !