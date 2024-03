Naviguez au clavier Précédent Suivant

Plus grand, plus large, plus haut ! Le nouveau Peugeot 5008 affiche des dimensions à la hausse, ce qui renforce son impression de robustesse. Bénéficiant d'un empattement supérieur par rapport à l'ancienne génération (2m90 vs 2m84), le SUV familial s'allonge de pas moins de 14 centimètres pour mesurer désormais 4m79. Il est également plus large de 4 centimètres (1m89) et plus haut de 5 centimètres (1m69).

© PEUGEOT