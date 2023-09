Comment éviter la condensation à l'intérieur des fenêtres - un expert donne des trucs tout simples que tout le monde peut faire

Si vos fenêtres sont pleines de condensation, ne laissez pas la situation trainer. C'est toute votre maison qui pourrait trinquer. Voici comment vous en débarrasser facilement.

Après un début de septembre chaleureux, le climat automnal plus frais commence à s'installer. Bien que nous souhaitions profiter du soleil un peu plus longtemps, le temps froid et humide s'approche. Lorsque l'air extérieur se refroidit, le risque que vos fenêtres soient couvertes de condensation augmente. La condensation se forme lorsque l'air chaud à l'intérieur de la maison entre en contact avec la surface froide de vos fenêtres. Bien qu'elle soit inoffensive en elle-même, elle peut entraîner la formation de moisissures.

La moisissure peut causer des problèmes de santé tels que des allergies, de l'asthme et d'autres problèmes respiratoires. Il est donc essentiel de traiter les problèmes de condensation dès qu'ils apparaissent. Mais que pouvez-vous faire pour éviter la condensation cet automne ? Si vous constatez de la condensation sur vos fenêtres, cela ne signifie pas nécessairement que vous devez changer le vitrage. Toute fenêtre peut accumuler de la condensation, et il n'y a pas grand-chose à faire pour empêcher l'humidité de l'air de se déposer sur vos fenêtres, car même la respiration crée de l'humidité.

Ventilation : Ouvrir les fenêtres en automne ou en hiver peut ne pas sembler agréable, mais cela peut être essentiel pour assurer une bonne circulation de l'air dans la maison et permettre à l'air humide de s'échapper. Si votre maison est affectée par la condensation, l'humidité ou la moisissure, la meilleure chose à faire est d'essayer d'améliorer la ventilation à l'intérieur. Essayez d'ouvrir régulièrement les fenêtres pour permettre à l'air de circuler librement et à l'humidité de s'évaporer. Les systèmes de ventilation tels que les extracteurs peuvent également aider considérablement à réduire la condensation dans votre maison.

Humidité : Réduire l'humidité dans votre maison peut avoir un impact majeur, et le meilleur moyen de le faire est de revoir comment vous séchez vos vêtements en hiver. Étendre le linge dans des endroits bien aérés plutôt que dans des pièces chaudes peut aider à prévenir la formation de moisissures. Assurez-vous également que votre sèche-linge est bien ventilé à l'extérieur. D'autres façons de réduire l'humidité chez vous peuvent inclure de déplacer les plantes d'intérieur vers des zones moins humides ou de les retirer complètement, et d'améliorer les extracteurs d'air dans la salle de bain et la cuisine pour les rendre plus efficaces.

Isolation : Il est recommandé de s'assurer que votre maison est bien équipée de fenêtres à double vitrage, d'isolation des murs et d'étanchéité des fissures, car cela peut aussi avoir un impact positif sur les problèmes de condensation en réduisant les pertes de chaleur. Disposer de fenêtres bien installées et écoénergétiques aidera à maintenir une température élevée à l'intérieur, ce qui peut grandement influencer la condensation et la croissance des moisissures.