Pour moins de 5 euros, vous pouvez optimiser vos radiateurs et gagner quelques degrés

C'est la raison pour laquelle tout le monde devrait mettre du carton et du papier aluminium derrière les radiateurs.

Se chauffer devient de plus en plus cher. Alors pour ne pas voir ses factures de gaz et d'électricité flamber en hiver et continuer de vivre confortablement chez soi, de nombreuses personnes tentent de trouver des astuces pour gagner quelques degrés chez eux sans devoir changer de radiateurs ou payer des sommes astronomiques en chauffage.

Une bonne idée pour réduire les déperditions de chaleur dans votre intérieur et gagner en confort consiste à installer un réflecteur de chaleur derrière les radiateurs. Et oui, saviez-vous que selon des experts, environ 25 % de la chaleur d'un logement peut être perdue à travers des murs mal isolés ? Et que 50% de la chaleur émise par vos radiateurs est dirigée vers le mur et non dans la pièce que vous souhaitez chauffer ?

Il est donc essentiel d'isoler vos murs derrière vos radiateurs pour ne pas perdre la chaleur émise par ces derniers, surtout si vos radiateurs sont contre un mur extérieur. Beaucoup se tournent vers des solutions faciles à mettre en place comme les films réfléchissants ou les panneaux réflecteurs, deux solutions efficaces et vraiment faciles à mettre en œuvre. Cela va entrainer une réflexion plus importante de la chaleur qui sera mieux diffusée dans la pièce au lieu d'être perdue contre le mur.

© Evgen - stock.adobe.com

Installer un système d'isolation derrière les radiateurs peut réduire la perte de chaleur jusqu'à 10% et faire baisser la facture de chauffage jusqu'à 7,5%. Ces solutions, bien quelles vous fassent économiser de l'argent ont quand même un coût. Par exemple, un rouleau réflecteur de chaleur de 5 m coûte en moyenne 20 euros chez Leroy Merlin, alors qu'une plaque réfléchissante coûte en moyenne 25 euros (pour une radiateur).

Bonne nouvelle, nous avons une solution encore moins chère que vous pouvez fabriquer vous-même. Et pour cela, pas besoin d'être un grand bricoleur. Tout ce dont vous avez besoin : du carton, du papier aluminium, une agrafeuse, et c'est tout ! Commencez par couper un carton de la taille de votre radiateur, et même un peu plus (à la fin, l'aluminium doit toujours être visible pour une meilleure réflexion de la chaleur).

Recouvrez le carton de papier aluminium et agrafez bien les coins pour que le papier alu tienne bien sur le carton. Mettez le carton derrière votre radiateur contre le mur. Attention à respecter cette précaution : laissez un espace de quelques centimètres entre le chauffage et le carton. Faites de même pour chacun de vos radiateurs.

Une solution simple et efficace pour gagner quelques degrés à la maison, pour moins de 5 euros ! En fabricant ce réflecteur de chaleur maison, vous augmentez l'efficacité de votre chauffage, et vous allez gagner en confort tout en réduisant (un peu) votre facture.