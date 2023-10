Certaines personnes mettent du papier aluminium derrière leurs radiateurs et le résultat leur donne raison

Mettre du papier aluminium derrière vos radiateurs peut être bien utile cet hiver.

L'hiver approche à grands pas, et avec lui, le froid envahit peu à peu nos maisons et appartements. Il commence à être temps d'allumer le chauffage, un geste redouté par beaucoup avec l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité puisqu'il peut entraîner des factures d'électricité astronomiques. Comment réduire un peu ces coûts et gagner en confort ? Il existe de nombreux petits gestes mais l'un d'entre eux permet d'augmenter les rendements de vos radiateurs.

Pour vous aider à réduire les déperditions de chaleur dans votre intérieur, vous n'avez pas forcément besoin d'un équipement sophistiqué mais simplement d'optimiser le flux de chaleur émis par vos radiateurs. Selon des experts, 50% de la chaleur émise par vos radiateurs est ainsi dirigée vers le mur et non dans la pièce que vous souhaitez chauffer. Un vrai gaspillage...

Ce problème peut être facilement évité en chauffant plus efficacement une pièce. Il suffit pour cela d'utiliser une feuille isolante réfléchissante comme du papier aluminium, ou même une couverture de survie et de la placer derrière le radiateur. Cela va entrainer une réflexion plus importante de la chaleur qui sera mieux diffusée dans la pièce au lieu d'être perdue contre le mur, surtout s'il s'agit d'un mur extérieur.

De quoi avez vous besoin ? Du carton, du papier aluminium, une agrafeuse, et c'est tout ! Voici le mode d'emploi :

Coupez un carton de la taille de votre radiateur ; Recouvrez-le de papier aluminium ; Agrafez bien les coins pour que le papier alu tienne sur le carton ; Mettez le carton derrière votre radiateur contre le mur. Attention, il faut absolument respecter une précaution : laisser un espace de quelques centimètres entre le chauffage et le carton. Faites-le pour chaque radiateur de votre logement.

Et voilà, pour moins de 5 euros, vous avez créé un vrai réflecteur de chaleur. Il va augmenter l'efficacité de votre chauffage, et vous allez gagné en confort tout en réduisant (un peu) votre facture. Si vous n'êtes pas bricoleur, les grandes surfaces de bricolage vendent des films isolants thermiques à bulle en aluminium. Cette solution est plus chère, entre 20 et 50 euros selon le nombre de radiateurs à isoler, mais les films sont prêts à être installés. Ces films sont conçus pour être installés facilement, vous garantissant un hiver plus économe en énergie. Seule exception : si vos murs sont particulièrement humides, continuez à les chauffer normalement.