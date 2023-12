Combien de temps faut-il ouvrir les fenêtres en hiver ?

Voici comment aérer votre maison en hiver sans subir une perte de chaleur significative.

Les premiers froids de l'hiver sont arrivés et avec eux commencent à fonctionner les premiers radiateurs. Cependant, l'aération de la maison reste extrêmement importante, non seulement pour que notre espace sente bon, mais surtout pour rester en bonne forme. Alors qu'en été, nous pouvons laisser les fenêtres et les portes-fenêtres ouvertes pendant des heures, en hiver, nous sommes presque tentés de mettre un chronomètre pour compter à rebours chaque fois que cela se produit. Mais combien de minutes faut-il pour aérer correctement un espace intérieur et quels autres facteurs influencent cela ?

Pour commencer, ouvrir les fenêtres en hiver permet à l'air frais de circuler, améliorant la qualité de l'air intérieur et éliminant les polluants, les odeurs et l'humidité. Il est extrêmement important d'ouvrir les fenêtres et les portes-fenêtres à intervalles réguliers tout au long de la journée pendant environ 5 à 10 minutes. En particulier, les experts soutiennent qu'une aération quotidienne de 5 à 15 minutes peut améliorer considérablement la qualité de l'air intérieur sans causer de perte de chaleur significative.

Bien sûr, il y a des facteurs qui indiquent si un espace a besoin de plus de minutes d'aération. Par exemple, la taille de l'espace et les activités qui peuvent s'y dérouler, comme la cuisine ou l'exercice, augmentent significativement le temps nécessaire à l'aération.

Les conditions météorologiques jouent également un rôle. Les jours doux de l'hiver, il est facile d'aérer votre maison sans perte de chaleur significative. Mais que se passe-t-il lorsqu'il y a de mauvaises conditions météorologiques ou des températures très basses ? Alors, la durée doit être réduite pour minimiser la perte de chaleur et éviter que la maison ne se refroidisse.

En général, préférez " ouvrir " votre maison pendant les heures de la journée où la température extérieure n'est pas très basse. Il n'est pas nécessaire que les fenêtres soient grand ouvertes pour obtenir une aération efficace de l'espace. Même lorsque vous les avez ouvertes en position inclinée, cela permet le renouvellement de l'air dans la pièce, sans pour autant causer une chute significative de la température intérieure.