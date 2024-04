Ikea nous a donné ses meilleurs conseils pour une maison toujours bien rangée

C'est l'heure du ménage de printemps ! Ikea nous dévoile ses conseils pour une maison propre et rangée au quotidien.

Avoir une maison propre et bien rangée est le rêve de nombreux foyers, mais cela peut parfois sembler être un défi insurmontable dans nos vies souvent bien remplies. Cependant, avec les bons conseils et astuces, maintenir un espace ordonné et accueillant devient non seulement réalisable, mais aussi agréable.

C'est dans cette optique que nous avons interrogé Enrica Magnalardo, responsable style et aménagement chez IKEA France. Elle partage avec nous ses secrets pour une maison toujours impeccable. Le premier conseil qu'Enrica nous donne "est de toujours nettoyer et ranger au fur et à mesure pour ne pas laisser le désordre s'accumuler". Elle nous préconise d'y consacrer seulement quelques minutes par jour. S'astreindre à cette petite routine est suffisant et fait vraiment la différence pour éviter d'avoir un intérieur trop vite encombré au fil de la semaine. Vous y gagnerez aussi un temps précieux et appréciable le week-end.

A l'heure ou le ménage de printemps arrive, beaucoup souhaitent se lancer dans un grand tri. Bien souvent, on n'arrive pas à se séparer de nos objets et le résultat final s'avère décevant. Enrica Magnalardo nous explique comment réussir à éviter d'accumuler et à désencombrer l'espace. Selon elle, la méthode des 4 R est très efficace :

"Refuser, savoir faire des choix et ne pas craquer à chaque coup de cœur

Réduire, trier au quotidien

Réutiliser, de la créativité pour détourner un objet

Recycler, décider en fin de lui donner une deuxième vie chez quelqu'un d'autre."

Une fois le grand tri fait, il faut passer au rangement. Une maison ne pourra jamais être bien organisée si elle n'est pas équipée des bons rangements. L'accessoire indispensable selon l'experte est "une variété de boîtes de rangement polyvalentes". Elles "peuvent être utilisées dans toutes les pièces de la maison pour organiser et ranger efficacement différents types d'objets, des vêtements aux fournitures de cuisine en passant par les jouets des enfants" nous explique Enrica Magnalardo. Pour chaque catégorie d'objet il existe la boite adaptée.

Quand on a une grande maison, ranger ses vêtements n'est pas une difficulté. Mais quand on vit en appartement, cela peut être un vrai casse-tête. Là encore Ikea propose de nombreuses solutions. "Les petits espaces sont le challenge que l'on préfère chez IKEA" nous confie l'experte. Quand on manque de place, elle nous explique que "chaque recoin ou chaque mur peut-être un allié efficace, alors on ose les rangements muraux, ouverts, fermés et on profite des hauteurs pour ranger et exposer ses objets". Parmi les solutions, elle évoque :

Les vitrines pour exposer vos plus beaux sacs ;

Des panneaux perforés pour suspendre les bijoux ;

Un miroir sur pied, équipé de crochets ;

Les lits à coffre ;

Enfin, elle nous confie qu'une erreur souvent commise qui peut donner un aspect désordonné à la pièce "est la surenchère de

motifs, couleurs et matériaux. C'est difficile de résister au coup de cœur, je sais, mais pour ce qui est visible mieux vaut créer de l'harmonie avec un choix unique. Avoir une planche de style de sa maison peut aider à faire des choix en cohérence avec ce parti pris".