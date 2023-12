Le prix du foie gras a encore augmenté, et si vous le remplaciez à Noël par cette recette ?

Si la production de foie gras a repris cette année, il n'y en n'aura peut-être pas pour tout le monde sur la table à Noël, sans compter que son prix augmente encore cette année de 5%. Mais par quoi le remplacer ?

Produit phare des repas de fêtes de fin d'année, le foie gras se retrouve sur presque toutes les tables à Noël, devant le saumon fumée et la bûche de Noël. Selon le Cifog (l'interprofession du foie gras), 9 Français sur 10 déclarent consommer du foie gras à cette période de l'année. Si la production de foie gras ne connaît pas la même crise qu'en 2022, elle pourrait ne pas suffire pour régaler tout le monde. Si vous voulez être sûr d'en avoir sur la table à Noël, ne tardez pas trop pour l'acheter.

Après la hausse spectaculaire du prix du foie gras en décembre 2022, son prix va encore subir une augmentation d'environ 5% cette année selon l'interprofession. Avec cette inflation, le budget des repas pendant les fêtes est fortement impacté et se faire plaisir pour le repas de Noël est du Nouvel An est de plus en plus coûteux. Vous n'avez pas besoin de vider votre compte en banque pour régaler vos papilles à Noël et pour passer un bon moment entouré de vos proches. Tournez-vous simplement vers des alternatives plus économiques, mais toutes aussi gourmandes pour composer votre menu de fête à petit budget.

Et si vous remplaciez le foie gras par de la mousse de foie ou de la mousse de canard ? Beaucoup plus abordable, elles sont très savoureuses. Vous pouvez les servir à l'apéro ou en entrée sur des toasts de pain de mie brioché, de pain de campagne grillé ou encore de pain d'épice et un peu de confit d'oignons. Si le goût de la mousse de foie est moins prononcée, sa texture est plus fondante, mais surtout son prix est 2 à 4 fois moins chers que les foies gras entiers. Pensez-y pour vos toasts et canapés de Noël. Quand à la mousse de canard, si elle est moins raffinée, elle vous coûtera 10 fois moins chère.

Le foie gras végétal appelé faux gras est aussi une alternative intéressante. Vous pouvez l'acheter dans le commerce ou la réaliser vous même avec des fruits secs, des champignons, des légumineuses et des épices. Vos convives risquent d'être bluffés ! C'est une très bonne illusion qui va alléger votre portefeuille à Noël.

Enfin, pensez aux alternatives côté mer ou végétales. Le saumon fumé, les œufs de lompe, mais aussi les tartinables de poissons ou d'algues, ou encore celles à base d'olives ou de légumes. Pour les fêtes, il existe de nombreuses recettes festives comme de la tapenade à la figue, de la crème de noix aux cèpes ou encore des préparations à la truffe.