Cette quiche facile à faire est un régal tout l'hiver pour moins de 2 euros la part

Rien de mieux qu'une quiche l'hiver pour un repas réconfortant et économique. Cette recette revisite un grand classique mais ajoute un ingrédient clé : du fromage de chèvre pour un goût fondant.

L'hiver est la saison parfaite pour savourer des plats réconfortants et faciles à préparer. Parmi les plats rapides et qui plaisent au plus grand nombre, les tartes salées et quiches figurent en bonne place. Encore faut-il trouver la bonne recette qui combine des produits de saison, économiques et qui se marient bien ensemble dans une pâte à tarte. Le piège est bien entendu de se retrouver avec un fond de tarte noyé sous l'eau rendu par certains ingrédients.

Ce ne sera pas le cas avec cette recette, souflée notamment par le chef de M6 Cyril Lignac. Voici une quiche savoureuse et économique : la quiche aux poireaux et au chèvre. Pour quatre personnes, cette recette vous coûtera moins de 8 euros, soit moins de 2 euros par part. C'est une option délicieuse et abordable pour un repas familial ou entre amis.

La quiche aux poireaux et au chèvre combine des saveurs douces et crémeuses qui plaisent à tous. Vous aurez besoin pour cela de quelques ingrédients simples : 4 œufs, 800 grammes de poireaux, 50 cl de lait entier, 20 cl de crème liquide entière, 100 g d'emmental râpé, 150 g de chèvre frais et 200g de pâte feuilletée. Ajoutez à cela un peu d'huile, de sel et de poivre pour relever le goût.

La préparation est tout aussi simple. Commencez par préchauffer votre four à 190 °C. Beurrez un moule à quiche ou utilisez une feuille de papier sulfurisé, puis déposez la pâte feuilletée en laissant dépasser les bords. Puis, chauffez un peu d'huile dans une poêle et faites cuire les poireaux coupés en rondelles jusqu'à ce qu'ils deviennent fondants. Une fois cuits, laissez-les refroidir. Pendant ce temps, battez ensemble les œufs, le lait et la crème. Ajoutez le chèvre frais, salez et poivrez selon votre goût.

Sortez la pâte du réfrigérateur et disposez les poireaux sur le fond, saupoudrez d'emmental râpé, puis versez le mélange liquide dessus. Enfournez la quiche pendant 45 minutes et servez-la tiède. Vous pouvez la servir accompagnée d'une salade verte. Si vous souhaitez économiser davantage et rendre ce plat encore plus spécial, Cyril Lignac suggère de préparer votre propre pâte à quiche. Avec seulement de la farine, du beurre, de l'eau et du sel, vous pouvez créer une base croustillante et savoureuse qui rehaussera votre quiche. Cette quiche aux poireaux et au chèvre est abordable et elle combine de bons ingrédients. L'emmental ajoute une touche de richesse, tandis que la pâte feuilletée donne à la quiche sa texture légère et croustillante.