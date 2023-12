Ce champagne que l'on trouve dans un supermarché très connu est le pire selon 60 Millions de consommateurs

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, 60 millions de consommateurs vous déconseille vivement ce champagne vendu en supermarché.

A l'approche des fêtes de fin d'année, c'est la course dans les rayons pour finaliser les derniers achats. Votre menu de fête est prêt ? Il faut peut-être encore choisir quelle boisson vous allez servir à l'apéritif ou en dessert... Le champagne est évidemment une valeur sûre mais encore faut-il choisir le bon ! 60 Millions de Consommateurs a mené l'enquête et a donné son verdict. Suite à une dégustation à l'aveugle de plusieurs champagnes par un comité de 15 experts sélectionnés par le magazine, une bouteille sort ainsi du lot mais pour une bien mauvaise raison.

Pendant leur test, les experts ont ainsi pu déguster 15 champagnes, dont 10 de marques les plus vendues en supermarché, au prix compris entre 21 et 35 euros. Parmi ces marques, deux très connues et réputées (Mumm et Canard-Duchêne) se retrouveront sur de nombreuses tables à Noël. Et pourtant, les experts les ont classées dans le bas du tableau avec une note respectivement de 12 et 12,5. Canard-Duchêne s'en sort mieux avec son champagne bio et sa note de 14/20.

Le verdict est bien plus dur pour pour un champagne vendu dans une enseigne bien connue des Français, Carrefour. "Nez désagréable (animal, eau de vaisselle, œuf dur)", "bouche de même acabit et pâteuse", les commentaires et évaluations des experts sont particulièrement durs. Si vous ne souhaitez pas décevoir vos convives, 60 Millions de Consommateurs recommande donc d'éviter cette bouteille. La référence est précisée : il s'agit du champagne Charles de Courance bio, vendu au prix de 25,05 euros selon les relevés du magazine effectués en rayon cet automne. Les experts sont unanimes, cette bouteille est celle qu'il ne faut surtout pas acheter selon eux. Elle obtient la dernière place du classement avec une note salée de 7/20 !

Mais alors quelle bouteille faut-il acheter si vous envisagez d'acheter votre champagne en supermarché ? Les champagnes ayant obtenus la meilleure note sont loin d'être les plus chers de ceux testés et figurent même parmi les plus accessibles. Il s'agit des champagnes Vranken (21,90 euros) et Charles Lafitte (25,05 euros). Avec un score de 16/20, ces champagnes sont les élus du comité d'experts. Vous pouvez donc les servir sans risque à vos invités le soir de Noël, c'est une valeur sûre. Ils sont parfaits pour accompagner un poisson en sauce pour le champagne Vranken ou une poularde à la Truffes pour le champagne Charles Laffitte.

Pour l'apéritif, plusieurs champagnes se démarquent avec des notes de 15/20. Au choix, vous pouvez servir à vos convives le Nicolas Feuillatte (28,55 euros) qui ira aussi bien à l'apéritif qu'avec le foie gras, le Delacoste & fils bio (26,60 euros) pour l'apéritif, mais aussi le poisson, ou encore le Tsarine (31 euros).

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.