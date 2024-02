Le trou au bout des manches des poêles et des casseroles n'est pas pour les accrocher - voici sa vraie utilité

Savez-vous vraiment à quoi sert le trou des manches de vos poêles et casseroles ? Ce n'est pas pour les accrocher, il a une autre utilité que peu de personnes connaissent.

Dans le monde de la cuisine, les poêles et les casseroles occupent une place importante. Essentielle pour cuisiner, nous en avons tous dans notre cuisine pour faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes et du riz, faire sauter les légumes, saisir une viande, etc. Leur importance ne se limite pas simplement à la préparation des repas, mais s'étend bien au-delà, influençant la qualité, la saveur et même la texture des plats que nous préparons. Un cuisinier amateur ou professionnel ne pourrait pas s'en passer.

Vous avez certainement remarqué que certaines de vos poêles et de vos casseroles étaient munies d'un trou au bout de leur manche ? Comme la plupart des gens, vous trouvez ce petit trou pratique pour suspendre votre ustensile. Et pourtant, ce n'est pas son utilité première. Ce trou est sous-estimé, il est bien plus qu'un simple crochet pour les suspendre. Il a en fait une fonctionnalité ingénieuse qui va vous faciliter la vie.

Quand vous cuisinez, vous utilisez généralement une cuillère en bois ou une spatule, et généralement, elle finit sur le plan de travail, sur la plaque de cuisson ou au mieux dans une assiette. Pas très propre tout ça ! Plutôt que de la poser sur le plan de travail, risquant ainsi de salir ou d'encombrer l'espace, ou de la laisser dans le plat, le trou au bout du manche offre une alternative très pratique.

En insérant la cuillère ou la spatule en bois dans ce trou, on la maintient à portée de main et hors de la zone de cuisson, évitant ainsi qu'elle ne salisse inutilement les plaques et le plan de travail, ou ne gêne le mouvement des autres ustensiles. De plus, cette disposition permet également d'éviter tout risque de brûlure en laissant la cuillère à proximité de la casserole ou de la poêle.

De plus, cette fonctionnalité permet également d'économiser de l'espace sur le plan de travail et la plaque de cuisson, en évitant d'avoir à y poser la cuillère en bois, ce qui est particulièrement pratique dans les cuisines de taille réduite où chaque centimètre compte.

Attention, cela ne fonctionne pas avec tous les ustensiles. Bien souvent, le manche est trop gros et ne passera pas. A moins de le raboter, il faudra vous acheter de nouveaux ustensiles pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité de vos poêles et casseroles.