Cette astuce est trop peu connue, pourtant, elle est infaillible pour enlever l'odeur d'oignon et d'ail sur les mains

Vous en avez marre que vos mains sentent l'oignon ou l'ail après avoir cuisiné ? Voici quelques techniques efficaces pour enlever l'odeur.

S'il y a bien des aliments indispensables en cuisine, se sont l'oignon et l'ail. Ils relèvent n'importent quel plat mijoté. Aussi savoureux soient-ils, couper des oignons ou de l'ail peut s'avérer fastidieux. D'abord parce que cela nous fait pleurer et ensuite parce que l'odeur qui reste sur nos mains semble impossible à éliminer.

Pourquoi l'odeur persiste-t-elle ? L'odeur d'oignon et d'ail s'accroche à la peau en raison des composés sulfurés qu'ils contiennent. Lorsque vous épluchez ou hachez ces légumes, ces composés se libèrent et se fixent sur vos mains. Le savon traditionnel peut aider à réduire l'odeur, mais il ne l'élimine pas complètement, car les composés soufrés sont particulièrement résistants.

Et il n'y a rien de pire que d'avoir une odeur d'oignon ou d'ail sur les mains après avoir cuisiné. Quand le savon ne suffit pas à résoudre le problème, il faut chercher des alliés solides. Grâce à quelques astuces, dites adieu à l'odeur d'oignon ou d'ail.

© aomas - stock.adobe.com

L'astuce infaillible numéro 1, l'acier inoxydable. Vous avez bien lu : l'acier inoxydable est la clé pour neutraliser l'odeur d'oignon et d'ail. Ce matériau, présent dans de nombreux ustensiles de cuisine, a la capacité d'attirer et de lier les molécules responsables de l'odeur. Il suffit de frotter vos mains contre une surface en acier inoxydable, comme une cuillère, un évier, le robinet ou un couteau, sous l'eau froide, pendant environ 30 secondes. Ce geste simple neutralise les composés odorants, laissant vos mains fraîches et sans odeur. Il existe même des savons anti-odeurs en acier inoxydable.

Si vous n'avez pas d'acier inoxydable sous la main, d'autres méthodes naturelles peuvent aussi être efficaces. Le citron, par exemple, est connu pour ses propriétés désodorisantes. Frottez simplement une tranche de citron sur vos mains, puis rincez-les à l'eau tiède. Le bicarbonate de soude est une autre option. Formez une pâte en mélangeant du bicarbonate avec un peu d'eau, puis frottez vos mains avec cette pâte avant de les rincer.

Vous pouvez aussi vous laver les mains avec du sel. Mouillez-vous les mains, prenez une cuillère à café de sel et frottez-vous les mains. Ensuite, lavez vos mains avec du savon. Une dernière option très efficace consiste à utiliser deux produits d'hygiène personnelle : un bain de bouche et un dentifrice. Mélangez de petites quantités des deux et frottez-vous les mains pendant environ une minute. Le dentifrice, comme il est plus abrasif, éliminera les particules à l'origine des odeurs, et le bain de bouche neutralisera également l'acide.