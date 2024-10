Beaucoup ignorent ce geste essentiel avant l'hiver - cet oubli peut coûter cher, jusqu'à 450 euros d'amende

Plus qu'une simple formalité, ce geste est crucial avant l'hiver pour éviter des factures salées et pour assurer la sécurité de votre foyer.

À l'approche de l'hiver, de nombreux foyers s'apprêtent à remettre en route leur chauffage, ou à allumer leurs cheminées pour profiter de la chaleur réconfortante du feu. Mais avant relancer son chauffage, il est essentiel de faire quelques vérifications pour s'assurer du bon fonctionnement de ses appareils, faire des économies, mais aussi pour éviter tout accident domestique, comme un départ de feu, ou une explosion de gaz, etc.

Si certains gestes comme purger ses radiateurs et les dépoussiérer sont connus, un geste crucial est souvent négligé : le ramonage de la cheminée. Bien plus qu'une simple formalité, cette opération joue un rôle clé dans la sécurité des habitations. Pourtant, beaucoup l'ignorent ou repoussent cette tâche indispensable. Oublier de ramoner sa cheminée peut avoir des conséquences graves, à la fois pour la santé des habitants et pour leur portefeuille.

Le ramonage consiste à nettoyer les conduits d'évacuation des cheminées pour retirer les dépôts de suie et autres résidus de combustion. Lors de l'utilisation d'une cheminée, la combustion du bois, du charbon ou d'autres combustibles produit des particules fines, dont la suie et le créosote. Ces résidus s'accumulent progressivement dans le conduit et peuvent entraîner des obstructions partielles ou totales.

© 123RF - sonjachnyj

L'un des dangers majeurs de cet encrassement est le risque d'incendie. En effet, la créosote est hautement inflammable. Lorsqu'elle s'accumule en quantité suffisante, une simple étincelle peut suffire à provoquer un départ de feu à l'intérieur du conduit, risquant ainsi de se propager à l'ensemble de l'habitation. Chaque année, des centaines d'incendies domestiques sont causés par un mauvais entretien des cheminées.

Un autre danger souvent sous-estimé est l'intoxication au monoxyde de carbone. Si les conduits sont obstrués, les gaz de combustion peuvent être mal évacués et s'accumuler dans l'habitation. Inodore et invisible, le monoxyde de carbone est un tueur silencieux qui provoque des malaises, des nausées, et dans les cas les plus graves, peut mener à la mort.

Au-delà des risques pour la santé et la sécurité, négliger le ramonage de sa cheminée peut également coûter cher financièrement. En France, le ramonage est une obligation légale. Il doit être réalisé au moins une fois par an, voire deux par un professionnel certifié. En cas de sinistre lié à une cheminée non entretenue, les assurances peuvent refuser de couvrir les dégâts, laissant les propriétaires face à des frais considérables.

De plus, en cas de contrôle ou de plainte, les contrevenants peuvent se voir infliger des amendes pour non-respect des obligations d'entretien. Cela risque de vous coûter une amende de troisième classe pouvant aller jusqu'à 450€. La facture peut rapidement grimper, surtout si des dégâts matériels ou humains sont à déplorer.