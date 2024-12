Le papier sulfurisé ne sert pas qu'à cuisiner, ces usages méconnus sont pourtant bien utiles

Le papier sulfurisé, souvent réduit à un simple accessoire de cuisson, peut rendre bien d'autre services dans la cuisine, mais aussi pour le ménage ou le jardinage.

Le papier sulfurisé, souvent cantonné aux fourneaux pour protéger nos plaques de cuisson et faciliter le démoulage des pâtisseries, possède des utilisations insoupçonnées. Si vous pensiez qu'il n'avait sa place qu'en cuisine, détrompez-vous ! Voici quelques usages méconnus de ce rouleau polyvalent, qui pourraient bien vous simplifier la vie au quotidien.

Saviez-vous que le papier sulfurisé peut être un excellent allié pour l'entretien de vos ustensiles, mais aussi de votre robinetterie ? En frottant légèrement un morceau de papier sulfurisé sur une lame de couteau ou des ciseaux, vous pourrez facilement éliminer les résidus et retrouver un tranchant plus net. Grâce à sa capacité antiadhésive, il aide également à éliminer les taches grasses sur certaines surfaces métalliques.

Pour vos robinets et votre évier, le papier sulfurisé a un pouvoir surprenant, celui de créer une protection pour maintenir les surfaces bien propres et brillantes. Pour cela, frottez simplement le papier sulfurisé sur vos robinets, votre évier en inox, votre tuyauterie ou toute autre surface en acier. Il va laisser une fine couche de cire qui permettra de repousser l'eau, et ainsi d'éviter la formation de taches.

Ses utilisations vont au delà du ménage et de la cuisson. Il peut aussi vous servir à emballer des aliments, notamment les sandwiches ou le fromage, pour éviter que ces derniers ne sèchent. Il a l'avantage de conserver l'humidité des aliments. Et contrairement aux films plastiques, il est biodégradable et constitue une alternative écologique pour limiter les déchets.

© IBRESTER - stock.adobe.com

Pour la conservation de vos plats au congélateur, il peut aussi vous être d'une grande aide. Lorsque vous préparez des plats ou des aliments pour le congélateur, placez simplement une feuille de papier sulfurisé entre chaque portion. Cela empêchera qu'ils ne collent entre eux, tout en évitant l'utilisation de boîtes encombrantes qui prennent inutilement de la place.

Vous pouvez aussi vous en servir pour le jardinage pour éviter la rouille sur vos outils. C'est très simple, enveloppez vos outils de jardinage en métal de papier sulfurisé. Ainsi, ils seront protégés de l'humidité et ne rouilleront plus.

Enfin, voici une dernière astuce avec du papier sulfurisé. Vous pouvez tapisser vos tiroirs de cuisine avec. Ainsi, quand des miettes ou autres saletés viendront s'immiscer dans le tiroir, ce dernier sera beaucoup plus facile à nettoyer ! Il vous suffira d'enlever les couverts, puis le papier sulfurisé dans lequel les dépôts se seront accumulés. Il ne vous restera plus qu'à changer la feuille et à replacer les couverts.