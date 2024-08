Un expert met en garde, il faut éviter d'utiliser ces produits de nettoyage - vous risquez d'abîmer votre sol

Beaucoup de personnes utilisent ces produits pour nettoyer leurs sols. C'est une erreur, ils peuvent endommager irrémédiablement les revêtements. Voici les 4 produits à absolument éviter.

Avoir une maison propre nécessite de la rigueur. Chacun a ses astuces et produits favoris pour tout nettoyer et faire briller. parmi les tâches récurrentes, cette du nettoyage du sol, essentiel pour maintenir une maison propre et accueillante. De nombreuses personnes s'en tiennent à une routine de nettoyage similaire à chaque fois, quelque soit le revêtement de sol. Mais attention, les experts préviennent que l'utilisation de certains produits sur vos sols peut faire plus de mal que de bien et pourrait même causer beaucoup de dégâts à long terme. Voici les quatre produits de nettoyage courants à éviter absolument sur vos sols au risque de les abîmer irrémédiablement.

Tout d'abord le vinaigre blanc. Si vous faites parti des gens qui aiment avoir un seul produit pour tout nettoyer, le vinaigre blanc est une solution, il permet de nettoyer presque tout à la maison. Mais prudence avec certains revêtements. Il est à proscrire sur les sols en marbre, en granit et en pierre naturelle. Les acides peuvent dissoudre le carbonate de calcium présent dans ces matériaux, causant des trous, des fissures et des taches irréversibles. Même sur des surfaces moins sensibles comme le carrelage, une utilisation excessive de nettoyants acides peut abîmer les joints et rendre les carreaux plus fragiles. Il en va de même pour le parquet en bois brut, les sols non cirés comme le vinyle ou le linoléum, car le vinaigre peut ternir et assombrir leur surface.

© Pormezz - stock.adobe.com

Le jus de citron est également un excellent nettoyant naturel pour la maison. Cependant, il ne convient pas aux sols car les propriétés acides du citron peuvent endommager le revêtement, comme le vinaigre blanc. Soyez prudent lorsque vous retirez des taches avec du jus de citron sur du parquet en bois brut, car il peut également altérer la couleur et le caractère du revêtement de sol. Si vous utilisez du jus de citron pour nettoyer vos sols, utilisez-le en petite quantité avec de l'eau.

L'eau de Javel est un puissant désinfectant, mais elle peut être extrêmement agressive pour de nombreux types de sols. Utilisée sur des sols en bois, elle peut enlever la finition protectrice, provoquer des décolorations et même endommager le bois lui-même. Sur les sols en vinyle ou en linoléum, l'eau de Javel peut entraîner un affaiblissement du matériau, rendant le sol plus susceptible aux déchirures et aux fissures. Pour les surfaces carrelées, bien que l'eau de Javel puisse nettoyer efficacement, son utilisation régulière peut causer la détérioration des joints.

L'ammoniaque est souvent utilisée pour éliminer les taches tenaces et la saleté incrustée. Toutefois, elle peut causer des dommages importants aux sols en bois, en marbre et en pierre naturelle.