La solution pour éviter les cafards se trouve dans vos placards - elle coûte moins de 1 euro

Il n'y a rien de pire que d'avoir des cafards chez soi. Si vous souhaitez les tenir éloignés de votre cuisine, la meilleure option se trouve dans vos placards.

S'il y a bien une bête avec qui on ne veut pas tomber nez à nez dans sa cuisine ou sa salle de bains, c'est le cafard ! Alors que vous soyez infestés par ce nuisible ou que vous vouliez tout faire pour l'éviter, nous avons une solution simple et pas chère. Dites adieu aux insecticides nocifs et coûteux, et regardez plutôt dans vos placards. Vous avez peut être déjà cet ingrédient mystère dans vos placards de cuisine, et plus précisément dans vos épices et herbes aromatiques.

Les cafards apparaissent généralement dans les zones où il y a de la nourriture. La première recommandation sera toujours de s'assurer qu'il n'y a pas de nourriture qui traîne dans l'évier ou sur le plan de travail. Pensez aussi à bien fermer les emballages, sortez régulièrement les poubelles et nettoyez le sol et les plans de travail pour éviter de laisser des miettes ou des traces de nourriture. Bien sûr, cela ne suffira pas forcément pour éviter les cafards.

Car oui, même une maison propre peut être infestée. Heureusement, il existe une solution simple pour les tenir à distance. Il s'agit tout simplement de l'origan. Cette herbe aromatique très utilisée dans la cuisine méditerranéenne, possède des propriétés inattendues en dehors de la gastronomie. En effet, son odeur forte et ses composés actifs, notamment le carvacrol et le thymol, sont particulièrement efficaces pour repousser naturellement de nombreux insectes, y compris les cafards.

© 123RF - rhj2017

Les cafards ont un sens de l'odorat très développé, et certains parfums, en particulier ceux des plantes aromatiques comme l'origan, sont extrêmement désagréables pour eux. L'odeur intense de cette plante perturbe leur orientation et les dissuade de s'installer dans les lieux où elle est présente.

Comment utiliser l'origan pour lutter contre les cafards ? L'avantage de cette herbe aromatique réside dans sa polyvalence. Elle peut être utilisé sous plusieurs formes, chacune étant simple à mettre en œuvre pour un effet anti-cafards.