Tout le monde le fait en faisant la vaisselle, c'est pourtant une erreur qui fait perdre du temps et de l'argent

Ce geste anodin quand vous faites la vaisselle est une mauvaise idée ! Cela entraîne des dépenses supplémentaire, mais aussi du temps perdu.

Après avoir cuisiné et savouré un bon repas, c'est toujours le même problème, il faut laver la vaisselle sale. Même si vous avez un lave-vaisselle, bien souvent, il reste une poêle, un grand plat ou de la vaisselle fragile dans l'évier. Cette tâche quotidienne met tout le monde d'accord : c'est monotone, ennuyeux, et parfois fastidieux. Pour faciliter la tâche, chacun a ses petites habitudes, comme faire tremper la vaisselle dans de l'eau chaude, utiliser une brosse plutôt qu'une éponge, etc.

Parmi ces habitudes, une pratique semble universelle : mettre une bonne dose du liquide vaisselle directement sur l'éponge. C'est un geste automatique, presque instinctif, que l'on répète sans réfléchir. Pourtant, cette méthode très répandue n'est pas aussi efficace qu'elle n'y paraît. En réalité, elle entraîne une perte de temps et d'argent.

Bien que pour beaucoup, plus on met de produit, plus ça mousse, et meilleurs seront les résultats, c'est loin d'être la vérité. Il est totalement inutile de mettre trop de produit, c'est même contre-productif, pour différentes raisons. En mettant le produit directement sur l'éponge, vous gaspillez non seulement du produit, mais cela rend également le rinçage ultérieur difficile. C'est pour cette raison que les experts recommandent une autre façon de faire la vaisselle.

© 123RF - marcinska

La solution est simple. Au lieu de verser directement le produit vaisselle sur l'éponge, diluez-le d'abord dans un peu d'eau chaude. Vous pouvez par exemple remplir un petit bol ou un récipient avec de l'eau chaude et y ajouter une petite quantité de liquide vaisselle. Trempez ensuite l'éponge dans cette solution. De cette manière, le détergent se répartit de manière homogène sur l'éponge, ce qui vous permet d'utiliser une plus petite quantité de produit tout en conservant son efficacité.

Une autre raison d'arrêter de mettre directement le produit sur l'éponge est que cela vous fait perdre du temps et de l'argent. En utilisant trop de produit, l'éponge s'en imbibe et génère un excès de mousse. Vous allez devoir passer plus de temps à rincer votre vaisselle, mais aussi votre éponge. Ainsi vous gaspillez une grande quantité d'eau.

Si l'on réfléchit sur le long terme, cette pratique peut représenter un coût non négligeable. Un flacon de liquide vaisselle devrait théoriquement durer plusieurs semaines. Or, en utilisant le produit de manière inefficace, vous vous retrouvez à en acheter plus fréquemment. Idem pour l'eau. Si vous faites la vaisselle deux fois par jour, imaginez le nombre de litres d'eau gaspillés. Même si l'impact sur votre budget semble minime au quotidien, l'accumulation sur plusieurs mois ou années finit par peser sur les finances.