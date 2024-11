Ces deux produits courants sont sensationnels pour désinfecter les éponges - adieu les bactéries

Il est recommandé de désinfecter ses éponges au moins une fois par semaine. En seulement deux étapes, et avec deux produits courants, le tour est joué.

Il est essentiel de nettoyer sa cuisine toutes les semaines pour maintenir un environnement sain, exempt de bactéries. Mais bien souvent, on oublie les éponges. Elles sont des outils indispensables pour la vaisselle et le nettoyage des surfaces, mais elles sont aussi de véritables nids à bactéries. L'éponge de cuisine est utilisée dans des conditions humides et est souvent exposée à des résidus alimentaires et à divers liquides. Cela crée un environnement favorable à la multiplication rapide des bactéries, notamment de types potentiellement pathogènes comme Escherichia coli ou Salmonella.

Même si l'éponge semble propre, elle peut contenir des millions de bactéries invisibles à l'œil nu. Celles-ci peuvent facilement être transférées sur les surfaces, les ustensiles et même les mains, posant un risque pour la santé. Et pourtant, peu de gens pensent à les désinfecter. On les utilisent jusqu'à ce qu'elles soient usées et on les jette. Et bien qu'il soit recommandé de les changer tous les quinze jours, beaucoup les gardent plusieurs semaines. Il est grand temps de changer nos habitudes et de les désinfecter régulièrement, au moins une fois par semaine, voire plus pour éviter qu'elles ne se transforment en sources de contamination.

Une idée répandue pour désinfecter une éponge est de la passer au micro-ondes. Bien que cette méthode soit efficace pour tuer certaines bactéries, elle comporte aussi des risques : si l'éponge est sèche ou mal humidifiée, elle peut prendre feu. De plus, le micro-ondes n'élimine pas toutes les bactéries, certaines étant résistantes à la chaleur. Il existe des alternatives plus sûres et tout aussi efficaces, sans passer par le micro-ondes.

Pour désinfecter vos éponges, vous avez seulement besoin de vinaigre blanc, du sel et d'une casserole. La première étape de cette méthode consiste à bien imbiber l'éponge avec du vinaigre blanc, puis à l'essorer pour enlever la première couche de saleté. Rincez-la ensuite à l'eau. Cela éliminera la plupart des bactéries en seulement quelques secondes.

Pour un nettoyage plus approfondi, il faut passer à la seconde étape, avec le sel. Faites chauffer de l'eau dans une casserole, et versez-y une cuillère à soupe de gros sel ou de sel marin. Placez ensuite l'éponge dans le mélange. Laissez l'éponge bouillir une quinzaine de minutes. Le sel et la chaleur détruiront le reste des bactéries. Cette méthode est vraiment simple et finalement ne vous prend que quelques secondes. Pendant les 15 minutes, vous pouvez en même temps effectuer d'autres tâches en cuisine, ce qui est idéal pour optimiser le temps.