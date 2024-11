Météo : alerte à la vague de froid, la neige va tomber dans tous ces départements

A partir de mardi 12 novembre, les températures dégringolent en France, provoquant des chutes de neige dans certains départements.

Alors qu'un temps sec se maintenait ces derniers jours, la météo change cette semaine. La dégradation commencée ce mardi, avec l'arrivée d'une goutte froide, poche d'air très froid venue d'Allemagne, se poursuit. Sous cette influence, des averses seront perceptibles sur les 2/3 de l'Hexagone, avec des pluies orageuses en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse en milieu de semaine. Mercredi, c'est dans le Languedoc-Roussillon que d'importants niveaux de pluie se cumulent. A l'inverse, le temps se lève enfin dans le nord-ouest après des jours interminables de grisaille. Du vent est aussi attendu en Méditerranée.

Comme le précise La Chaîne Météo, les températures chutent également, tombant 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison cette semaine. Les températures maximales perdent entre 4 et 8 degrés dans la moitié sud contre 2 degrés dans le nord-est. Il fait entre 8 et 11 degrés ce mardi après-midi avec un ressenti très frais avec la bise au nord et le mistral au sud.

Mercredi et jeudi, le froid s'intensifie avec des minimales proches de zéro et les températures qui peinent à dépasser les 10 degrés l'après-midi. Du gel et des gelées blanches s'installent à partir de mercredi matin. Ce premier coup de froid automnal est tout à fait normal à la mi-novembre. C'est donc le moment de ressortir les vêtements chauds des placards et de se préparer à l'hiver.

© La Chaine Météo

Autre élément à prendre en compte : de la neige tombe en moyenne montagne, notamment entre mardi et mercredi. Un certain déficit était noté jusqu'à présent suite à la douceur qui régnait depuis la mi-octobre, faisant fondre le premier manteau blanc tombé en septembre. Il ne restait plus rien sous 2600 mètres.

Selon La Chainé Météo, il neige cette semaine dès 1000 mètres dans les Vosges et 1200 mètres sur les Pyrénées. Du Jura aux Alpes du Nord, il est prévu entre 10 à 15 cm de neige à seulement 1500 m d'altitude. Sur le relief alpin, au sud, des chutes de neige apparaissent dès 1200 m d'altitude. De la neige arrive aussi les Pyrénées, avec des précipitations durables, neigeuses à partir de 1 000 m, "avec une belle couche de neige attendue à partir de 1 500 m" cette semaine, ajoute Météo France.

Sept départements ont par ailleurs été placés en vigilance jaune par Météo-France mardi, pour neige et verglas dans le sud de la France : les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes.

Ce passage neigeux pourrait être de courte durée, avec un retour de la douceur vers le week-end. Cependant, cette remontée des températures est annoncée comme temporaire. Selon Météo-France, les températures seront la semaine prochaine "légèrement en-dessous des valeurs de saison".